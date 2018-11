COMOD ŞI RAPID. Un nou centru multifuncţional a fost deschis la Călăraşi

Peste 65 de mii de locuitori ai raionului Călăraşi vor beneficia de servicii publice calitative. Pentru ei a fost deschis un centrul multifuncţional. Astfel, oamenii îşi pot perfecta rapid şi comod orice act au nevoie. Astfel, localnicii vor economisi nu doar bani dar şi timp.

"Până acum dacă trebuia să faci la paşapoarte, te duceai la paşapoarte. La starea civilă, la starea civilă. Trebuia să fugi la poştă să achiţi, rânduri doame fereşte, acum totul e pe loc."



Noua instituție oferă centralizat mai multe servicii.



"Toate serviciile sunt unite împreună şi omul nu este obligat să se deplaseze dintr-o zonă a oraşului în alta. Omul rămâne mulţumit de serviciile prestate", a spus un bărbat.



Aici pot fi perfectate acte de identitate, de stare civilă, dar şi documente cadastrale şi permise auto.



"Pentru comoditatea cetăţenilor a fost implimentat rândul electronic care permite gestionarea eficientă a fluxului de oameni, totodată a fost implementata opțiunea de programare prealabila la toate serviciile Agenţiei Servicii Publice şi accentuez că acest serviciu este gratuit", a spus Vitalie Ciolac, vicedirector Agenţia Servicii Publice.



Zilnic, cei 24 de angajaţi ai centrului vor putea deservi peste 200 de persoane la cele 18 ghişee amenajate.



"Toate cele cinci servicii care au fost concentrate în acest centru multifuncțional erau dislocate în cinci edificii separate şi este evident că lipsa unui sistem electronic performant genera şi problemele de procesare a documentelor dar în acelaşi timp şi disconfortul cetăţenilor", a spus Sergiu Artene, preşedintele raionului Călăraşi.



Prezent la ceremonia de inaugurare, ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici a decis să testeze întreg procesul pe propria piele.



"Da am testat, am vrut să fiu printre primii care trece prin acest proces. A fost bine, am trecut toată procedura aşa cum trebuie, m-am fotografiat de două ori", a spus Chiril Gaburici, Ministru al Economiei şi Infrastructurii.



Ultimele patru astfel de centre urmează să fie deschise şi în Orhei, Glodeni, Basarabeasca şi municipiul Chişinău.