Comisia Securitate a Parlamentului a avizat proiectul inițiat de PDM, privind includerea obiectivului de integrare europeană în Constituţie

Includerea obiectivului de integrare europeană în Constituţie este tot mai aproape de a deveni realitate. Proiectul de modificare a Legii Supreme a primit avizul Guvernului, dar şi a Comisiei de Securitate a Parlamentului. În legislativ, pentru au votat șapte deputați democrați, liberali și populari europeni.

Singurul deputat socialist prezent a votat împotrivă. Potrivit proiectului, în preambul va fi inclusă o propoziție care va scoate în evidență aspirațiile ţării de aderare a UE. De asemenea, va apărea un articol nou, care să menţioneze expres că integrarea europeană reprezintă obiectivul strategic de dezvoltare a Moldovei.



"Este un semn foarte bun atunci când în Legea fundamentală apare deja nu doar la nivel de discuții, de expuneri politice, dar apare într-un document juridico-politic, cum este Constituția, apare dorința noastră, a RM de aderare la UE", a spus Artur Reşetnicov, deputat PDM.



"Am participat la elaborarea acestui proiect. Am venit cu propuneri concrete, cu redactări pentru textul Constituției, care prevede exact opțiunea strategică de dezvoltare a RM, care este integrarea europeană", a declarat Eugen Carpov, deputat PPEM.



Liberalii au susținut proiectul motivând că, anterior, deputații PDM și PPEM, membri ai Comisiei Securitate, au sprijinit documentul propus de PL privind modificarea Constituției, care prevede înlocuirea limbii moldovenești cu română.



"Promovarea acestei politici de integrare europeană, care trebuie să fie ireversibilă, este o prioritatea absolută pentru Moldova, o prioritatea care nu are culoare politică", spune Roman Boţan, deputat PL.



Documentul a fost elaborat de un grup de lucru care a studiat practica altor țări. Proiectul a fost semnat de 36 de deputați din fracțiunea PDM și grupul PPEM, iar în luna decembrie a fost avizat de Curtea Constituțională. După ce va fi examinat în comisiile parlamentare, documentul va fi supus votului în plen. Inițiativa a venit din partea liderului democraţilor, Vlad Plahotniuc.