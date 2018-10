COMERŢUL ON-LINE, RISCANT. Zeci de plângeri, înregistrate la Agenţia pentru Protecţia Consumatorului

FOTO: PUBLIKA.MD

Cumpărăturile on-line au devenit tot mai riscante. Numai de la începutul acestui an au fost înregistrate 30 de plângeri la agenţia pentru protecţia consumatorului. Numărul este dublu, comparativ cu cel de anul trecut. Pentru a atrage atenţia oamenilor, a fost lansată campania "Cumpără Isteţ şi Sigur de Acasă".



Acest bărbat susţine că a fost victimă a comerţului on-line. El a vrut să cumpere un laptop pentru fiica sa printr-o agenţie intermediară.



"Ne-am uitat la ofertele magazinelor pe internet, am găsit unul la preţ bun şi ne-am dus să facem cumpărătura", a spus Vladimir, victima comerţului electronic.



Au semnat un contract, au achitat un avans de 300 de euro, iar la scurt timp, reprezentanţii firmei i-au telefonat şi le-au propus câteva servicii. Bărbatului i-au părut dubiose.



"Câteva modificări ce ţine de esteticul claviaturii. Le-am spus că nu sunt de acord, pentru că nu asta ne-a fost înţelegerea şi să-mi întoarcă avansul", a spus Vladimir, victima comerţului electronic.



Întrucât cei de la firmă au refuzat să-i întoarcă banii, bărbatul s-a plâns la Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, iar banii i-au fost restituiţi.



"Noi am considerat oportun de a porni campania aceasta, de-a informa consumatorii, totodată de-a avea un dialog cu mediul de afaceri, de a-i informa, reitera care este poziţia statului", a spus Dorin Mîndreanu, director interimar, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.



"Consumatorul trebuie să fie mai atent la ceea ce el alege, să fie atent la ceea ce doreşte să procure şi sigur să studieze mai amănunţit acel site care propune cu tare sau cu tare mărfuri", a spus Petru Molceanu, inspector la Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.



Pe piaţa de la noi activează legal 24 de agenţi economici care prestează servicii de intermediere între clienţi şi magazine.