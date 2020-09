Comercianții de flori, dezamăgiți: În acest an, buchetele pentru profesori nu au mai fost la mare căutare

Dezamăgire mare pentru comercianţii de flori. În acest an, buchetele pentru profesori nu au mai fost la mare căutare la fel cum era în anii precedenți. Piețele de flori din Capitală au fost vizitate de câțiva părinți în această dimineață.



"Nu ştiu dacă se permite, dar am luat, vedem pe loc."



"Nu va fi foarte bine, fiindcă vom fi doar 12 copii la şcoală, ne-am împărţit restul vor fi online. Trebuie să ne obişnuim cu situaţia curentă."



"Se permite sau nu, eu cred că părinţii şi copiii trebuie să respecte profesorii şi să le acorde atenţie."



Vânzătorii susțin că s-au aşteptat ca vânzările din acest an să fie mici.



"Nu sunt careuri, nu se face nimic, copiii se duc numai ca să plece, s-a schimbat tot. Suntem descurajaţi, dar tot e în mâinile Domnului, cu cine să ne batem."



"Diferenţa de anii trecuţi e foarte rea. Nici anii trecuţi nu a fost strălucit, dar anul ăsta încă şi mai rău, aşa câte o floricică cei mai ieftin."



"E foarte slab, faţă de anii trecuţi e foarte rău. Ne aşteptam la mai mult, dar dacă e aşa ce să faci?"



Comercianții de flori susțin că vânzările în acest an au scăzut, practic, cu 70 la sută.