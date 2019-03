COMBATEREA TUBERCULOZEI: Zeci de oameni şi-au făcut screening pulmonar gratuit

foto:

Zeci de oameni au stat la coadă în centrul Capitalei în faţa unui centru mobil de radiologie pulmonară pentru a-şi verifica gratuit sănătatea plămânilor. Măsura a fost organizată de Institutul de Ftiziopneumologie cu ocazia zilei mondiale de combatere a tuberculozei. Atenţia trecătorilor a fost atrasă şi de un flash-mob organizat de studenţii de la medicină.



După dans, tinerii le-au vorbit trecătorilor despre simptomele tuberculozei şi au oferit în dar copiilor obiecte de igienă personală.



"Eu gândesc că nu toţi au posibilitatea, de exemplu în raion să treacă controlul. Am auzit că este totul cu plată. Dar gratuit este foarte bine şi le spun un mare mulţumesc Ministerului Sănătăţii."



"Am vrut să trec controlul pentru că la noi în raion e cam greu de trecut şi pentru că am văzut că este gratuit şi nu e rând, am hotărât să văd cei cu sănătatea mea."



Zinaida deja de trei săptămâni se confruntă cu o tusă uscată şi cu dureri de cap care-i împiedică somnul, iar tratamentul pe care-l urmează nu-i este de folos. De aceea, femeia a venit la centrul de radiografie mobilă, pentru o investigaţie medicală profundă.



"Am decis să vin din cauza că sunt bolnavă deja de trei săptămâni. Am trecut pe lângă acest autobus pe care este inscripția şi am hotărât să vin, pentru că la medic e mai greu de ajungi şi să te porneşti. De aceea am decis să nu ratez şansa."



La un an de la lansarea proiectului "Un doctor pentru tine" prin satele Moldovei au fost diagnosticate mai multe persoane cu maladii pulmonare la etapa incipientă.



"Am depistat şi tuberculoză activă şi cancer pulmonar şi alte patologii. Deci este efectivă această metodă, această metodă de screening este benefică integral pentru toată populaţia din republică. Mai ales pentru acele categorii de populaţie care alcătuiesc aşa numitele, grupe de risc", a spus şeful secţiei Serviciul Diagnostic, Nicolae Nalivaico.



Moldova este în top 30 de ţări ale lumii la capitolul bolnavilor de tuberculoză raportaţi la o mie de locuitori. Vestea bună este că numărul acestora este în continuă scădere.



"Numărul pacienţilor este în descreştere. Asta s-ar explica prin faptul că se lucrează foarte mult la capitolul informarea pacienţilor şi nu în ultimul rând datorită efortului asistenţei medicale privind depistarea, tratarea pacienţilor", a spus medicul ftiziopneumolog, Aliona David.



În prezent, în cadrul campaniei "Un doctor pentru tine", medicii fac investigaţii pulmonare în toată ţara cu ajutorul a două uităţi mobile de screening.