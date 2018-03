Comanzi una, primeşti alta! Pregătiri de nuntă cu năbădăi pentru o femeie din Capitală

Embed:

Pregătiri de nuntă cu năbădăi pentru o femeie din Capitală. Iana Grosu a încredinţat unui salon de mariaj coaserea rochiei sale de mireasă. Numai că socoteala de-acasă nu s-a potrivit cu cea de la târg. Multe dintre detaliile stabilite cu croitoreasa nu au fost respectate. În loc de stofa dorită de clientă, de un alb imaculat, rochia avea o nuanţă de ivory.



"Când am venit să îmi iau rochia, am găsit cu totul altceva. Era altă culoare, cu altă broderie, cu altă dantelă. Era cu totul altceva. Modelul rochiei asupra căruia am convenit era finuţ", a spus Iana Grosu, clientă.



Iana a anulat comanda şi a cerut înapoi cei 800 de euro investiţi. Pentru că antreprenorul trăgea de timp, clienta a depus o plângere la Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.



"Noi am întors rochia cu condiţia că o vor vinde şi, ulterior, o să îmi întoarcă banii. Din luna iulie până în februarie, aşa şi nu am primit banii. Noi ne-am adresat la Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor", a spus Iana Grosu, clientă.



Peste o săptămână de la depunerea plângerii, administratorul salonului a restituit 400 de euro. Restul banilor urmează să fie întorși luna viitoare. Antreprenoarea a refuzat să vorbească în faţa camerei.



"A fost stabilită deja o întâlnire cu agentul economic şi cu consumatorul în care agentul economic a dorit soluţionarea pe cale amiabilă a acestui caz fiind din start reîntors jumătate din sumă", a spus Ion Barbos, inspector, Agenţia Protecţia Consumatorului şi supravegherea pieţii.



De la începutul anului, la Agenţia pentru Protecţia Consumatorului, au fost depuse peste 300 de plângeri.