Comandantul Regimentului Azov spune că a primit ordinul DE A ÎNCETA LUPTA la Mariupol. Aproape 2.000 de soldați s-ar fi predat rușilor

Comandantul Regimentului Azov, locotenent-colonelul Denis Prokopenko, spune vineri, într-un scurt mesaj video filmat în incinta combinatului siderurgic Azovstal, că guvernul de la Kiev a dat ordinul de a înceta lupta pentru apărarea Mariupolului, scrie Digi24.

Prokopenko a spus că conducerea militară a „emis un ordin de a salva viața și sănătatea militarilor din garnizoană și de a înceta apărarea orașului” Mariupol.

Mesajul sugerează că cei rămași la Azovstal plănuiesc să părăsească fabrica în viitorul apropiat. În combinat s-ar mai afla câteva sute de luptători.

Azovstal a fost ultima redută din Mariupol, orașul-port ocupat de ruși, și a devenit un simbol al rezistenței ucrainene sub bombardamentul rușilor.

„În ciuda luptelor grele, a luptei de apărare în timp ce eram încercuiți și a lipsei de aprovizionare, am continuat să reiterăm cele trei condiții cele mai importante pentru noi. Și anume, civilii, răniții și cei care au fost uciși în luptă. Am reușit să evacuăm civilii, răniții au primit tratamentul medical necesar și am reușit să îi evacuăm pentru a fi schimbați și returnați în teritoriile controlate de Ucraina. În ceea ce privește acei eroi căzuți la datorie, procesul este în curs de desfășurare. Și sper că, în viitorul apropiat, rudele și întreaga Ucraină îi vor putea înmormânta cu onoare”, a mai spus Prokopenko.

Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, a declarat vineri că aproape 2.000 de soldaţi ucraineni s-au predat de la uzina Azovstal.

În declarațiile transmise de presa de stat rusă, Șoigu a spus că „blocarea uzinei Azovstal continuă”. „Naționaliștii se predau în continuare. În acest moment, 1.908 oameni au depus armele”, a mai spus ministrul rus al apărării.