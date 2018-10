Columbiana Tatiana Calderon, prima femeie latino-americană care a pilotat un monopost de Formula 1

scrie agerpres.ro. Calderon, în vârstă de 25 ani, care concurează în campionatul GP3, a fost angajată în luna martie ca pilot de încercări la team-ul elveţian motorizat de Ferrari, după un an în care a avut un rol în dezvoltare, însă marţi a avut prima ocazie de pilota monopostul din 2018."Nu pot descrie senzaţia pe care am avut-o. Nu mai vreau să mă întorc la maşina mea din GP3", a declarat columbiana."De când am început să pilotez, visul şi ţelul meu au fost să concurez la cel mai înalt nivel, într-o zi", a adăugat Tatiana Calderon, după ce a fost anunţată de responsabilii Sauber că va pilota un monopost C37 pe circuitul Hermanos Rodriguez, gazda Marelui Premiu al Mexicului."Ca pilot latino-american, nu poate fi un loc mai special pentru a-mi face debutul la volanul unei maşini de Formula 1", a mai spus ea.Calderon, susţinută de sponsorul mexican Telemex, este prima femeie care a pilotat un monopost de Formula 1 după britanica Susie Wolff, care s-a retras din Formula 1 în 2015, după ce a luat parte la două sesiuni de antrenamente libere cu echipa Williams. Ea speră să concureze anul viitor în Formula 2.Ultima femeie care a luat startul într-o cursă de Formula 1 a fost italianca Lella Lombardi, în 1976.