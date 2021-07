Colonelul Petru Costin vrea să doboare recordul Guiness pentru cea mai mare colecție de potcoave. Mai exact, de la peste trei mii de exemplare, acesta a reușit să adune aproape 14 mii. El a pregătit deja actele pentru a le trimite comisiei de evaluare."Actual, în 2021 aici lângă mine se află 13.855 de potcoave, care au fost numărate de mine doar cu o mână, în şase zile, în 48 de minute şi câteva secunde. Am aruncat cu mâna stângă peste şapte tone de potcoave", spune Petru CostinDe-a lungul anilor, Petru Costin a reușit să strângă zeci de monede sau drapele."Colecţia mea de drapele numără peste 400 de unităţi. Aici se află iată două drapele ale lui Ştefan cel Mare, drapelele din 1457-1504. Aceste drapele am avut onoarea să fie expuse la 20, 25 de ani la Moldova suverană", a declarat colecţionarulȘi pentru că este colonel, Petru Costin a expus în galeria din oraşul Ialoveni şi o colecţie fascinantă de costume militare:"În acest rând de uniforme sunt aproximativ 60 de generali, aceasta este doar o parte din colecţia de uniforme din 700 care sunt în colecţie. Iată asta este a lui Dimitrie Ursache, fostul ministru de Interne, asta a lui Roibu, aici a lui Safca."Bărbatul a reușit să adune și zeci de samovare. A mers și peste Prut cu ele, iar expoziția s-a bucurat de succes în rândul românilor."Colecţia de samovare care actual este de undeva 80 de modele. Desigur că o bună parte sunt din Rusia, din oraşul Tula. Specialiştii Bataşov, Orlov", susţine Petru Costin."Cel mai vechi samovar din colecția lui Petru Costin are peste două mii de ani și este din bronz. Bărbatul l-a cumpărat în 2015 dintr-o piață din China și spune că este una dintre cele mai bune achiziții făcute de el."Mai nou, Petru Costin a muncit de unul singur şi la o sală dedicată simbolurilor din URSS. A adunat din toată ţara busturile lui Lenin, tablouri tematice, cărţi şi medalii din acea perioadă."Am hotărât să fac aşa o încăpere pentru că mulţi turişti doresc să vadă aceasta, dar şi din ţară vor să vadă. Asta este o memorie cum a fost în Moldova sovietică socialistă, aici nu este nici un obiect desenat de mine, da ele sunt restaurate", a mai spus colecţionarul.Colecţiile lui Petru Costin se află într-o galerie din oraşul Ialoveni.