Colonel SIS în rezervă: Avem indicii că se pregăteşte o preluare a puterii sub auspiciul apărării democraţiei

Sub pretextul apărării democrației, anumite forțe ar promova interesele Federației Ruse și ar exista indicii că s-ar pregăti o "preluare a puterii" la Chișinău. Declarația îi aparține colonelului în rezervă al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Popescu, și a fost făcută în contextul expulzării din Polonia și UE a preşedintei Fundaţiei Open Dialog, Ludmila Kozlovska.

"Sper că există materiale în cadrul serviciilor noastre, care ar trebui să spună dacă există relaţii cu personaje politice de la noi. Este important să se documenteze în ce constau aceste relaţii. Observăm că are are loc promovarea intereselor Rusiei pe filiera organizaţiilor neguvernamentale, sub auspiciul apărării democraţiei. Avem acţiuni cu caracter subminatoriu în mai multe ţări din spaţiul ex-sovietic. Avem indicii că se se pregăteşte o preluare a puterii, avem indicii clare a unor activităţi cu caracter distructiv, care sunt deja dejucate de serviciile secrete din ţările europene", a declarat Popescu în cadrul emisiunii PUBLIKA REPORT.

De asemenea, analistul Cornel Ciurea a declarat că expulzarea din spațiul comunitar al Uniunii Europene a Ludmilei Kozlovska, suspectată de spionaj în favoarea Moscovei, dar şi legăturile acesteia cu liderii PAS şi PPDA de la Chişinău, induce ideea unei implicări profunde a serviciilor secrete ruseşti în politica internă de la Chişinău.

"Ar putea să existe nişte implicaţii politice profunde şi în cazul Republicii Moldova şi cred că serviciile secrete de la noi au urmărit acest caz. Există o conexiune evidentă între Fundaţia Open Dialog şi liderii opoziţiei radicale din unele ţări ex-sovietice, cum ar fi Rusia sau Kazahstan, dar şi cu cea din Republica Moldova. Presupunem că se urmăreşte subminarea regimurilor politice din aceste ţări. Maia Sandu şi Andrei Năstase să spună clar ce îi leagă de această Fundaţie, ce planuri au mai au cu Open Dialog şi dacă vor mai beneficia de servicile acesteia, dar şi de ce servicii au beneficiat deja", a declarat analistul Cornel Ciurea.

PUBLIKA.MD aminteşte că ucraineanca Ludmila Kozlovska, preşedintele Open Dialog Fundation, ONG-ul polonez care face lobby pentru partidele Maiei Sandu şi Andrei Năstase, dar și pentru raiderul nr. 1 în CSI, Veaceslav Platon, a fost expulzată din Polonia şi din Uniunea Europeană.

Potrivit presei de la Varşovia, neoficial, organizaţia, care este finanţată de oligarhul kazah Mukhtar Ablyazov, este suspectată de legături cu serviciile speciale ruseşti.



Ludmila Kozlovska a recunoscut pe o rețea de socializare, că a fost expulzată din Polonia şi din Uniunea Europeană. Totodată, Ludmila a menționat că este inclusă în lista criminalilor deosebit de periculoşi.

Lobbysta europeană a Maiei Sandu, a lui Veaceslav Platon și a lui Andrei Năstase, expulzată din UE, s-a dovedit a fi cetățeancă a Federației Ruse.