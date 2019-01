COLINDĂTORII AU VIZITAT TÂRGUL DE CRĂCIUN. Pe scenă au evoluat ansambluri din raionul Ocnița

Distracția la Târgul de Crăciun din Capitală continuă. Miercuri, de pe scenă au răsunat cele mai frumoase colinde din nordul țării.

Acestea au fost interpretate atât în limba română, cât și în ucraineană de ansamblurile folclorice din raionul Ocnița.



Cei prezenţi au fost uraţi de ansamblul "Cusărenii" care a venit tocmai din satul Bârnova.



"Este o hăitură bătrânescă de la străbuneii noştri, care cântau prin sat şi Mălăncuţa e foarte frumoasă. Vă dorim un an nou fericit, bucurie, pace în ţară şi numai bine", a spus Vitalie Cerevatîi, conducătorul artistic al ansamblului "Cusărenii".



Cu o scenetă specială a venit şi ansamblul artisic Malanca din satul Clocuşna.



"Am venit tocmai din nordul Moldovei să prezentăm drama, ca un fel de scenetă Malanca. A fost foarte vesel, ne-au primit cu multă căldură", a spus Silvian Ţarălungă, reprezentant al ansamblului "Malanca".



Spectatorii au fost impresionaţi de prestaţia artiştilor.



"Da, sunt foarte fascinat că sunt şi urătorii din Ucraina, soţia mea e din Ucraina şi sunt foarte bucuros că ţara noastră e tolerantă cu vecinii."



"Atmosfera e foarte plăcută, de sărbătoare. Se simte bucuria pentru toţi, şi pentru cei mai în vârstă. E un târg foarte bogat şi bine gândit."



"Suntem foarte bucuroşi că avem posibilitatea să sărbătorim într-o atmosferă foarte frumoasă, am venit cu familia."



Organizatorii au pregătit și o surpriză pentru cei mici. Copiii au vizionat desene animate și celebrul film "Singur acasă 2".

Târgul de Crăciun din Capitală este organizat pentru a doua oară consecutiv la inițiativa prim-ministrului Pavel Filip și va fi deschis pentru vizitatori până în data de 15 ianuarie.