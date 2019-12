COLETE PENTRU CEI DRAGI. Ce trimit şi ce primesc moldovenii de la rudele din străinătate de sărbători

În ajunul Crăciunului pe stil nou s-au făcut cozi la microbuzele care duc şi aduc colete din străinătate. Sticle cu vin de casă, brânză, fructe moldoveneşti, dar şi murături. Aceste bunătăţi ajung tradiţional la rudele care muncesc peste hotare şi care nu au posibilitatea să vină acasă de sărbători. În schimb, cei de aici primesc tradiţionalii cozonaci italieni şi delicii care nu se găsesc în magazinele de la noi. Şoferii care le livrează spun că, în această perioadă sunt foarte solicitaţi.



În zona Circului din Chişinău astăzi, era forfotă mare. Microbuze din Italia, Franţa sau Germania stăteau ticsite cu colete. Valentina Sin a primit daruri de la fiul său, stabilit mai bine de 10 ani la Padova, Italia. Femeia spune că băiatul ei nu reuşeşte să vină acasă de sărbători, aşa că el i-a trimis un colet, iar ea îi expediază altul cu bunătăţi de la noi.



"Produse de a noastre de acasă crescute de noi. O găinușă, oușoare aşa mâncare , ce creştem noi acasă. O sticlă de vin".



Şi Dumitru Vitan a hotărât să îşi bucure rudele înainte de sărbători.



"La băieți, la fete, la neamuri. Şi am pus aici slănină, brânză deci ce nu este acolo am pus de la noi din Moldova. Ei v-au cerut asta. Eu singur am venit cu inițiativa că eu știu ce înseamnă când ești prin străini".



Oamenii spun că se bucură atunci când primesc cadouri de peste hotare.



"De la soacra, de la soacra. Ce v-a trimis? – O să vedem de acum. Nu a spus că e surpriză, dar 50 de grame trebuie să fie".



Această femeie s-a ales cu daruri de la nişte cunoscuţi din Italia, care o ajută cu fiul ei bolnav.



"Eu am stat cu feciorul că e bolnav de scleroză multiplă şi ei foarte mult m-au ajutat timp de 8 ani. Şi acum din când în când mă ajută şi îmi trimit colete. V-au spus ce v-au trimis? Nu . Va fi o surpriză".



Şoferii ne-au povestit că, în această perioadă, au mult de lucru întrucât creşte considerabil numărul de colete.



"Trimit cadouri acum de sărbători. De aceea şi avem colete multe la momentul de faţă. De sărbători sunt mai multe colete, dar ne descurcăm noi încetișor", a spus şoferul, Valeriu Lozovan.



Transportarea coletelor costă în jur de 1 euro per kilogram spre Moldova şi cam jumătate din acest preţ din ţară spre o destinaţie europeană.

