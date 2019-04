COLETE DE PAŞTE. Ce trimit şi ce primesc moldovenii de la rudele din străinătate de sărbători

foto: publika.md

Nu mai e mult până la sărbătorile de Paşti, iar la punctele de primire şi predare a coletelor din străinătate sunt deja cozi. Pe lângă dulciuri şi produse cosmetice, moldovenii primesc de la rudele de peste hotare electrocasnice, mobilă sau anvelope. La rândul lor, le trimit bunătăţi care nu pot fi găsite în magazinele din străinătate: murături, vin de casă sau brânză de oi. Cele mai multe sunt coletele primite sau trimise din Italia, Franţa şi Germania.



Era forfotă mare de dimineaţă în zona Circului din Capitală. Oamenii aşteptau la rând la microbuzele pline cu pachete trimise de cei dragi, care nu au posibilitatea să vină în ţară de sărbători.

"O prietenă de-a mea este plecată în Italia de mulţi ani, iar acum de sărbători a vrut să-mi facă o surpriză. Azi dimineaţă m-a sunat şi mi-a spus să vin să primesc coletul şi am venit să o iau acum. Am aici cozonac, nu mai ştiu ce au pus ei, nişte bomboane, mai multe, de toate au pus cred că."



"Pască am adus, bombonele, diferite dulciuri, alcool câte puţin."



"Cadouri pentru prieteni, pentru apropiaţi, rude. reporter (Pentru masa de paşte ce aţi adus?) panettoane, dulciuri, de toate."



Oamenii au format cozi şi la punctele de expediere, pentru a trimite tot felul de bunătăţi în Franţa, Italia, Danemarca, Germania sau Anglia.



"Vin nu le-am pus, le-am pus un coniac, nu putem trimite chiar de toate, nişte dulciuri la copii, cutii cu ciocolate."



"Cel mai mult aşteaptă prăjiturile făcute de casă, o bucăţică de carne, ca şi în vorba ceea: Carnea din Italia nu este asemeni celei din Moldova. În fiecare an trimitem colete la sărbătorile de Paşte, la cele de iarnă, la Anul Nou."



Şoferii spun că în preajma sărbătorilor de Paşte, numărul coletelor trimise din străinătate dar şi a celor aduse de peste hotare a crescut simţitor. Preţul pentru un colet de 10 kilograme ajunge la 20 de euro.