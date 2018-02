Colecţii unice de animale împăiate la Muzeul de Ştiinţe a USM. Circa 14 mii de exponate pot fi admirate de orice vizitator

Una dintre cele mai mari colecţii de animale împăiate din Europa se află la Chişinău. La Muzeul de Ştiinţe Naturale al Universităţii de Stat din Moldova pot fi admirate peste 14 mii de exponate, iar o bună parte din ele sunt unice în lume.



Colecţia, care costă sute de mii de euro, a fost adunată în ulimii 66 de ani din donaţiile studenţilor şi ai absolvenţilor. Leii, tigrii sau păianjenii împăiaţi sunt ţinuţi sub o vitrină groasă din sticlă.



"Vulnerabile exponate sunt practic toate, şi acele care sunt cu piele, şi acele care sunt cu pene şi acele care sunt cu blană, fiindcă peste tot sunt prezenţi acei dăunători", a spus Tatiana Nagacevschi, muzeograf.



În incinta muzeului se păstrează şi exponate de dimensiuni impresionante. Cel mai mare animal care se regăseşte aici este un pui de balenă de peste patru metri. Mamiferul a fost adus din Marea Neagră de un absolvent al universităţii care a cheltuit în jur de 300 de euro pentru a-l împăia.



"A fost luată de o navă maritimă care făcea naveta în ocean, dar vâna balene pe timpuri şi a fost extrasă din corpul unei balene", a spus Mihai Leşanu, decanul facultăţii de biologie şi pedologie din cadrul USM



Mândria muzeului este o colecţie de crustacee care poate fi admirată în doar câteva muzee din lume. În 1969, un muzeograf din Sankt-Petersburg a rămas atât de impresionat de calitatea crabilor împăiaţi încât a vrut să îi cumpere. Printre exponate se regăseşte şi o bucată din meteoritul Sikhote-Alin care a căzut în 1947 în regiunea Primorsc din Rusia.



"Multe muzee, mulţi colecţionari au vrut să-l procure contra plată. Pentru bucata cea de meteorit, se propunea în 1990 în jur de 10 mii de dolari. Evident, muzeul nu a cedat aceste exponate".



Atât de bogat şi interesant, muzeul nu are parte însă de prea mulţi vizitatori. Cei care îi păşesc pragul sunt studenţii sau elevii aduşi aici de profesori:



"Am făcut perechi aici, şi îmi place varietatea de specii de animale"



"Nu ne-am aşteptat că sunt într-un număr atât de mare".



"Nu ştiam de muzeu. Am rămas impresionată".



Muzeul de Ştiinţe Naturale din cadrul Universităţii de Stat este deschis de luni până vineri, iar intrarea este gratuită.