Colecţie UNICĂ şi FAIMOASĂ. O expoziţie cu ţinute şi accesorii, care valorează circa 250 de mii de dolari, deschisă la Chişinău

O expoziţie care te duce în anii 30 ai secolului trecut a fost deschisă la Chişinău. Evenimentul, care reprezintă o adevărată incursiune în istoria modei, este organizat de cunoscutul prezentator rus Alexandr Vasiliev. În cadrul acestuia sunt expuse peste 50 de ţinute şi 260 de accesorii, care valorează în jur de 250 de mii de dolari.



"Organizăm câte 12 expoziții pe an, deja am făcut mai mult de 200. Este prima noastră expoziție în Moldova, care, cu siguranță, va fi una de succes, pentru că, din câte știu eu, aici nu sunt organizate evenimente de acest fel", a menţionat Alexandr Vasiliev.



Expoziţia are genericul "Modă și stil în Chișinăul și Bucureștiul anilor 30". Rochiile și costumele prezentate la muzeul naţional de istorie reprezintă doar o mică parte din colecţia imensă de 65 de mii de piese pe care o deţine Alexandr Vasiliev. Evenimentul a fost pregătit timp de mai bine de jumătate de an. Rochiile au fost transportate în containere speciale, iar fiecare ţinute este asigurată. Atingerea lor este interzisă, dar sunt permise fotografiile.



"Bijuteria colecției este rochia unică a faimoasei case "House of Worth", care a colaborat cu persoane din case regale, cu sânge albastru. Aceasta a aparţinut Reginei Maria a România", a precizat Elena Şarafulina, organizator.



Mai mult de 300 de persoane au fost la inaugurarea expoziției. Printre acestea a fost şi Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc.



Expoziţia va fi deschisă până în data de 2 mai.