Colecţie impresionantă de lumânări. Ineditul muzeu de la Orhei are peste TREI MII de exponate

foto: publika.md

Un restaurant din codrii Orheiului se laudă cu un muzeu improvizat de... lumânări, dintre care unele au peste 100 de ani vechime. Colecţia impresionantă are peste trei mii de exemplare adunate din 160 de țări. Fiecare lumânare are istoria ei, iar vizitatorii află o mulţime de informaţii interesante de la un ghid care are doar opt ani.



Cel care a avut ideea colecţiei a fost bunicul micului nostru ghid, acum 19 ani.



"Aceste trei lumânări sunt din Japonia. Ele nu sunt făcute din ceară de albine dar, în Japonia este aşa un copac sumac, care se spune că nucile lui plâng cu ceară."



Cele mai vechi exemplare sunt confecționate de familia Ghiunter, din Germania, la începutul secolului trecut. Mai sunt şi altele din Austria.



"Această lumânare are 96 de ani, aceasta are 104 ani, aceasta 120. Aceasta tot este un Ghiunter dar dar nu se ştie câţi ani are. Sunt lumânări austrice. Aceste lumânări în Austria se spun ca "barabaşka" sau "domovoi", adică paznicul casei.



Mama micului ghid spune că toată familia e uimită de talentul lui.



"Când îţi spune un om matur, poate cumva chiar nu eşti cointeresat să îl asculţi, când îţi spune un copil în forma lui cu nişte cuvinte, poate care poate că îi este un pic mai greu să le spună este cu mult mai interesant. Mai primeşte şi ceva la ceai."





Cea mai mare lumânare din muzeu are 2 metri înălţime și cântăreşte 250 de kg. Pentru ca exponatele să nu se deterioreze, temperatura este menţinută la cel mult 19 grade Celsius.