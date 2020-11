COLECTAREA METALULUI, ÎN VIZOR: Poliția a inițiat două procese penale în acest caz

Activitatea punctului de colectare a fierului uzat din preajma orașului Hîncești, unde acum o lună un bărbat de 53 de ani a fost strivit de un camion, a ajuns în vizorul Guvernului și al poliției. Pe lângă dosarul penal privind accidentul soldat cu moartea unui om, au fost inițiate și două procese penale privind eliberarea licenței de activitate.Zilnic, la acest punct de colectare sunt aduse zeci de tone de metal, iar compania achită până la 3400 de lei pentru o tonă."- De unde aduceți metal? - Am făcut ordine în ogradă!""- Aici poate fi găsită o piesă bună pentru tractor, pentru ceva. - Dar prețul cum stabiliți? - Nu am idee."La ședința Guvernului, premierul Ion Chicu a declarat că firma care gestionează această afacere ar fi obținut actele permisive contrar legii."Ne-am înțeles că această activitate să fie verificată și, respectiv, această gunoiște să fie evacuată de acolo. Odată cu liberalizarea acestei activități, să nu transformăm țara într-o gunoiște de fier uzat.""În al doilea proces verbal de control li s-a acordat termen de înlăturare a neregulilor până în 16 noiembrie. Practic nu deține niciun act permisiv care ar trebuie să fie eliberat de Agenția Mediului"."A mai fost intentat un proces penal privind examinarea legalității acțiunilor sau inacțiunilor a factorilor de decizie a SRL-ului și respectiv, altor organe de resort, cum ar fi Agenția Servicii Publice, Inspectoratul pentru Protecția Mediului privind eliberarea actelor permisive".De cealaltă parte, directorul întreprinderii spune că are toate actele în regulă şi califică acțiunile autorităților drept presiuni, fapt despre care ar fi informat şi misiunile diplomatice, acreditate în țara noastră."Aceasta este un atac de tip raider asupra companiei noastre. Suntem unica companie din Republica Moldova care exportă metal feros peste hotare. Sunt minciuni grosolane, deoarece accidentul care a petrecut pe teritoriul punctului de colectare a avut loc într-un asemenea mod: doi cetățeni au venit să predea metal, unul dintre ei a coborît din mașina și dirija între ei mașina și unul întâmplător l-a lovit."Am solicitat prin scrisori poziția Agenției Servicii Publice și a Inspectoratului pentru protecţia mediului în acest caz, dar deocamdată nu am primit un răspuns.