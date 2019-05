Colac de salvare pentru săteni. Locuitorii din trei sate din raionul Floreşti au acces la apă potabilă de calitate

Locuitorii din trei sate din raionul Floreşti au acces la apă potabilă de calitate. Aici a fost inaugurat un nou apeduct, datorită finanţării oferite de o fundaţie elveţiană şi Fondul Naţional de Dezvoltare Regională.



Conducta asigură cu apă aproximativ 800 de locuinţe.

Printre acestea se numără și gospodăria Mariei Cojocari din satul Zăluceni. În vârstă de 70 de ani, femeia spune că toată viață a fost nevoită să care apă de la fântână.



"53 de ani fix am adus de la o distanță foarte mare cu bacul. Foarte greu era, vă gândiți să aduc de acolo nici nu îți era sete de apă. Dam acum am să iau cu cana apă de la robinet. Asta e bună, când au dat drumul prima dată m-am dus acolo am băut o cană fără să mă răsuflu", a spus femeia.



Oamenii spun că sistemul de aprovizionarea cu apă este un colac de salvare, în condițiile în care multe fântâni au secat:



"Chiar era greu pentru că era și departe fântânile și nu aveam posibilitate să spălăm la cele mașini automate acum ne vine mai ușor".



"Era mai greu pentru că mai ales pentru cei în vârstă nu mai pot târâi cu căldări, de la robinet ai luat ceașca și ai turnat apa. Și de la robinet este pură filtrată, cele din fântâni necesită prelucrare".



"În perioada de vară, mai există cazuri când apa nu este în de-ajuns și acum soluționând problema aceasta ne asigurăm că vom avea apă tot timpul".



Apa pompată din Nistru ajunge în trei sonde.



"Sondele sunt la 30 de metri adâncime și, practic, captăm apa de la Nistru. Dar ea este filtrată prin pământ, prin nisip și ea este potabilă, nu are nevoie de tratare", a precizat Jonathan Hecke, coordonator proiect "Apa San", Elveția.



"Mergem într-un pas cu promisiunile, care le-am făcut în campania electorală, de a conecta anual câte o sută de mii de beneficiari la apeduct, iar asta este calitatea vieții", a declarat Eugeniu Nichiforciuc, deputat.



Apeductul ar putea asigura cu apă potabilă şi alte localităţi.



"Pregătim lucrările în trei sate Cuhureștii de Jos, Cuhureștii de Sus și Băhrinești. La Băhrinești lucrul este deja finisat. Au fost conectate la apeduct circa 500 de gospodării. Cred că până în luna septembrie vom finisa lucrările", a punctat Vitalii Povonoschi, directorul ADR "Nord".



Localitățile Zăluceni, Vertiujeni, Târgul-Vertiujeni se numără printre cele 11 beneficiare ale proiectului. În cadrul acestuia, 29 de milioane de lei au fost alocate de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, iar alte peste 30 de milioane de lei – de fundația elvețiană SKAT prin intermediul Agenției "Apa-San". Localnicii au contribuit la proiect cu aproape 5 milioane de lei.