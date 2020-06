Colaborare inedită: Melodia Surorilor Osoianu, cover al unui joc video

Colaborare inedită între Surorile Osoianu şi compania PlayStation România. Interpretele din ţara noastră au înregistrat un cântec popular pentru coloana sonoră a jocului video „The Last of Us Part II”. Piesa se numeşte „Prin valea umbrei morții” sau “Cântecul lui Ellie” şi îmbină armonios elemente ale culturii populare cu accente moderne.Textul melodiei descrie destinul personajului principal al jocului, Ellie, o tânără de 19 ani, plină de curaj şi emoţie. În videoclip apar atât surorile Osoianu, cât şi secvenţe din jocul video. Oferta de colaborare a venit încă la începutul lunii aprilie, aşa că producţia s-a copt destul de repede."Pentru noi, cel puţin, la început suna uşor atipic şi uşor nestandard această colaborare. Dar după câteva discuţii şi detalieri am ajuns chiar să şi înregistrăm şi să realizăm această melodie."„The Last of Us Part II”, numit şi jocul unei generaţii, a fost lansat la sfârşitul săptămânii trecute. Prima versiune, The Last of Us, a debutat în anul 2013.