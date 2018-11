COINCIDENŢĂ MIRACULOASĂ. Două surori gemene din SUA au născut în aceeaşi noapte, la o oră diferenţă

Foto:publika

Miracol într-o familie din Callifornia, Statele Unite. Două surori gemene au născut în aceeaşi noapte, la o oră distanţă. Ambele au câte o fetiţă, iar diferenţa de greutate este de doar două sute de grame. Tinerele mame, în vârstă de 23 de ani, spun că travaliul lor a fost o coincidenţă incredibilă.



"- A mea cântăreşte 3,3 kilograme.

- A mea are 3,1 kilograme. Aproape la fel."



Femeile au recunoscut că şi-au dorit să ajungă la maternitate în aceeaşi zi.



"Mi-au început contracţiile şi mi-am dat seama că aş putea intra în travaliu. Am sunat-o pe sora mea şi mi-a spus că şi ei i-au început durerile", a spus Bao Kou Yang, mama unuia dintre bebeluși.



Asistenta medicală, care spune că nu a mai întâlnit aşa ceva în activitatea ei de 20 de ani, confirmă că nu a influenţat lucrurile pentru ca cele două surori să nască în acelaşi timp.



"Nu am influenţat naşterile. Doar am asistat. Este vorba despre o sincronizare grozavă", a zis Laura Schleicher, asistentă medicală.



Gemenele nu exclud că, în viitor, ar mai putea ajunge la maternitate în acelaşi timp.