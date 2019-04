Codul Civil al Republicii Moldova a fost modernizat. Ce părere au magistraţi şi jurişti

Codul Civil al Republicii Moldova a fost modernizat. Actul normativ care reglementează relaţiile dintre persoanele fizice şi juridice a fost lansat aseară într-o librărie din Chişinău, în prezenţa specialiştilor care l-au elaborat şi a celor care îl vor vor pune în aplicare.



Noul Cod Civil are în jur de 2,700 de articole, din care 1.000 sunt noi. Printre acestea, dreptul la imagine şi cel referitor la protecţia consumatorului. Noua versiune a fost realizată de un grup de experţi care au lucrat timp de patru ani. Printre aceştia se numără reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, foşti miniştri ai Justiţiei, dar şi profesori universitari.



"Sunt o multitudine de probleme, care vechiul cod nu le reglementa. Acest cod le reglementează, în opinia mea, mai bine, mai detaliat", a menţionat Octavian Cazac, profesor al Facultăţii de Drept a USM.



"Este una dintre cele mai moderne reglementări din Europa. Trebuie să fim mândri, că avem unul dintre cele mai în unul dintre cele mai moderne Coduri Civile din Europa, care nu a inventat principii noi, dar pur şi simplu le-a reaşezat pe cele care au fost elaborate în Europa în ultimii 20-30 de ani", a declarat Oleg Efrim, avocat, ex-ministru al Justiţiei.



Noul Cod Civil este apreciat de magistraţi şi de jurişti, dar şi de viitorii specialişti în drept:



"Este o lucrare care duce lumină sau claritate şi limpezeşte unele procese sociale".



"Pentru a studia noile prevederi. Mai mult prefer cărţile decât forma electronică".



"Suntem obligaţi deja să operăm cu noile modificări de aia am luat. Sunt cele mai accesibile variante. Ne vor fi de folos în activitate".



Legea de modificare a Codului Civil a intrat în vigoare în data de întâi martie a acestui an. Ultimele ajustări ale Codului Civil al Republicii Moldova au fost efectuate în anul 2003.