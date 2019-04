Cocoşatul de la Catedrala Notre Dame A EXISTAT. Cine a fost inspiraţia pentru personajul Quasimodo

Cocosatul de la Notre Dame. Avand o mare cocoasa in spate si o fata diforma, Quasimodo, eroul tragic din romanul “Cocosatul de la Notre Dame” al lui Victor Hugo, a fost dintotdeauna considerat un personaj fictiv.

Cocosatul de la Notre Dame. Totusi, o noua descoperire pare sa dezvaluie modelul real din spatele eroului povestii lui Hugo, poveste care vorbeste despre clopotarul surd de la Notre Dame si despre iubirea sa neimpartasita pentru tiganca Esmeralda.

Indicii care sugereaza ca personajul Quasimodo a fost creat pe temelia unei figuri istorice au fost desprinse din memoriile lui Henry Sibson, un sculptor britanic din secolul al XIX-lea. Acesta a fost angajat la catedrala franceza aproximativ in aceeasi perioada in care a fost scris romanul lui Hugo, iar jurnalul lui mentioneaza existenta unui mester lucrator in piatra cocosat care muncea si el la restaurarea cladirii.

Cocosatul de la Notre Dame. Desi documentele care vorbesc despre aceste lucruri au fost achizitionate de institutia britanica pentru arhive Tate Archive inca din 1999, abia in acest an s-au luat la cunostinta referirile la "sculptorul cocosat" ce a lucrat la Notre Dame. In scrierile lui, Sibson il mentioneaza pe acesta sub denumirea "Le Bossu", care inseamna, in franceza, "cocosatul".

Victor Hugo a inceput sa scrie "Cocosatul din Notre Dame" in 1828, iar cartea a fost publicata trei ani mai tarziu. Autorul avea o mare aplecare spre ideea de restaurare a catedralei, arhitectura acesteia fiind o tema majora a cartii lui Hogo. Legaturile sale stranse cu Notre Dame fac probabil ca autorul sa se fi cunoscut personal cu Le Bossu, din care si-a inspirat personajul Quasimodo.