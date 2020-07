Cocktailuri Molotov și gaze lacrimogene pe străzile capitalei elene, după adoptarea unui proiect de lege privind manifestațiile publice

Scene violente au avut loc, joi seară, în Atena, în timpul unui protest împotriva noii legislații privind manifestațiile publice, care s-a soldat cu șase polițiști răniți. Mai mulți manifestanți aruncat cu cocktailuri Molotov în poliție, în fața parlamentului, în timp ce forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene și grenade de dispersare.

Poliția susține că a arestat nouă persoane și a reținut alte 15 pentru interogatorii. Demonstrațiile de la Atena și din alte orașe elene au izbucnit ca urmare a planurilor guvernamentale. Proiectul de lege privind protestele a fost adoptat cu 187 de voturi „pentru” și 101 „împotrivă”.

În replică, peste 10.000 de oameni s-au adunat în centrul Atenei. Un grup de tineri a fost implicat în violențele care au condus la izgonirea mulțimii, unde erau familii și copii mici deopotrivă, din calea gazelor lacrimogene.

Premierul elen Kyriakos Mitsotakis și guvernul său conservator susțin că sunt hotărâți să nu mai lase micile adunări de protest să împiedice traficul și activitatea comercială, în timp ce manifestanții susțin că se încearcă reprimarea dreptului la liberă exprimare.

„Dreptul de a desfășura adunări pașnice trebuie protejat... dar acest lucru trebuie făcut într-o maniferă care să nu întrerupă activitatea din întregul oraș”, a spus Mitsotakis în plenul parlamentului, la dezbaterea finală a proiectului de lege.

Criticii inițiativei legislative sunt de părere că planurile pentru anchetarea protestatarilor care participă la marșuri neautorizate, precum și cele pentru a trage la răspundere organizatorii de manifestații atunci când acestea devin violente, sunt problematice din punct de vedere juridic. De partea cealaltă, guvernul Mitsotakis a afirmat că a adăugat câteva clarificări în proiect, pentru a răspunde acestor îngrijorări.

Liderul de opoziție Alexis Tsipras, care a fost premier elen între 2015 și 2019, a acuzat guvernul că introduce măsuri pentru a permite demonstrații de forță ale poliției. Mai mult decât atât, politicianul elen de centru-stânga a subliniat că recesiunea economică provocată de criza COVID-19 ar putea scoate, în toamnă, și mai mulți protestatari în stradă.

„Vă e frica de ceea ce vine – reacția societății, furia societății – și de asta vă pregătiți să faceți o represiune”, a spus Tsipras în parlament.

În acest context incandescent, Grecia se luptă și cu pandemia de coronavirus, deși stă mult mai bine la nivel de bilanț general comparativ cu alte state UE. Potrivit datelor centralizate vineri de Worldometer, autoritățile elene au confirmat până acum aproape 4.000 de cazuri de COVID-19 - chiar și printre românii plecați în vacanță au fost depistate îmbolnăviri - și 193 de decese.

„În autobuz șoferii si la restaurante, baruri, magazine, doar personalul are măști. În rândul consumatorilor n-am văzut pe nimeni. Eu stau două săptămâni în Insula Andros din Cyclade. Prețurile sunt aceleași ca anul trecut. Lumea din stațiune este relaxată, nu se simte niciun stres. Deși am sosit in weekend capacitatea stațiunii este pe la 50%, iar în timpul săptamânii pe la 30%”, a fost mărturia unui turist român plecat să petreacă vacanța în Grecia în plină pandemie de coronavirus, pentru B1.RO.