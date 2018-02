COCKTAIL METEOROLOGIC pentru 15 februarie: Ninsori, lapoviţă şi ploi în toată ţara. Câte grade vor indica termometrele

Foto: publika

Astăzi, Moldova se va afla sub cod galben de precipitații puternice. În nordul țării va ninge, în centru va cădea lapoviță, iar în raioanele de sud va ploua. La Briceni, Soroca și Bălți, vor fi zero grade, iar la Orhei, va fi cu un grad mai mult. La Tiraspol, se vor înregistra două grade, iar la Leova - trei grade. La Comrat și Cahul, maximele vor fi de patru grade cu plus.



În Capitală, mercurul din termometre va urca până la două grade. Vineri, meteorologii prognozează ninsori slabe, iar ziua se vor înregistra patru grade. În weekend, vremea puțin se răcește, iar cerul va fi variabil.



În cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil. La Paris și Roma, vor fi 12 grade Celsius, iar la Madrid va fi cald până la 15 grade. La Londra, se vor înregistra zece grade cu plus, la Viena - până la patru grade, iar la Berlin cu un grad mai mult. La Varșovia, ziua se așteaptă zero grade Celsius. La Belgrad, cerul va fi noros și sunt prognozate trei grade. La Budapesta și Praga vor fi patru, respectiv, cinci grade Celsius. La București, se vor înregistra șase grade. La Ankara, ziua se așteaptă zece grade Celsius, iar la Atena va ploua și sunt prognozate 12 grade. La Kiev, va fi un grad, iar la Moscova minus șapte grade Celsius.