COC DUPĂ REȚETA BUNICILOR. O familie din Orhei a deschis o brutărie și folosește ingrediente naturale

foto: publika.md

Pâine din făină integrală și preparată manual, după rețeta bunicilor. Cu o astfel de afacere de suflet se poate lăuda un cuplu din Orhei, care şi-a deschis propria brutărie. Zilnic, soţii coc peste 60 de pâini, iar produsul este vândut în patru magazine din oraș. Potrivit lor, ingredientele folosite la prepararea pâinii sunt naturale, doar la amestecul aluatului folosesc un malaxor, în rest, tot procesul este unul manual.



”Iată acesta este aluatul nostru. Avem un aluat moale, un aluat elastic. Vedeți cum se întinde.”



Acum doi ani, soții Globa au început să coacă pâine acasă, pentru a-i obișnui pe cei doi copii ai cuplului să mănânce produse ecologice. După ce au experimentat cu diverse rețete, soţii au început să coacă pâine la comandă pentru mai mulţi prieteni, iar la scurt timp, le-a apărut ideea de a-și deschide propria afacere.



”Anume pâinea, fiindcă pâinea este alimentul principal de primă necesitate, care trebuie să-i furnizeze organismului absolut tot de ce are nevoie, adică vitamine, minerale”, a declarat Olesea Global, administratoare.



”Iată aceasta este pâinica cu fructe. Uitați-vă ce miros are, miros ca la bunica acasă.”



Până a ajunge pe mesele oamenilor, pâinea parcurge un drum lung.



”La orele 21 - 22 facem dospeala, maiaua cum se numește și dimineața e pregătită. La orele 9 - 10 o punem în dospitor și deja la ora 14 pâinica este crescută, este dospită și o dăm la cuptor”, a zis Leonid Globa, brutar.



Pentru aluat se folosește făina integrală, făcută la o moară de piatră, ca pe vremurile bunicilor. În loc de drojdii se folosește maia, apă, iar pentru gust se adaugă sare de mare, semințe de in și de floarea-soarelui.



”Pâinea obișnuită, pâinea albă aș putea spune nu hrănește celulele în destul. Pâinea noastră integrală este un aliment super. Îți dă energie, îți dă proteină, îți dă tot de ce este nevoie în organism”, a spus Leonid Globa, brutar.



Pentru a pune pe roate această mică afacere, Olesea Globa a aplicat la programul ”Femei în Afaceri”, implementat de ODIMM, unde a beneficiat de un grant în valoare de 150 de mii de lei. Din banii primiți, soții au cumpărat un malaxor, un dospitor și un cuptor. Acum, cuplul vrea să-și extindă afacerea și să scoată în vânzare și alte produse.



”Vrem să scoatem pe piață pâinica cu făină din struguri de poamă, care chiar așa ceva nu se găsește nici în Europa, nici nicăieri în lume. Dorim să cumpărăm moara proprie prin care să obținem această făină”, a declarat Olesea Globa, administratoare.



Prețul pentru o pâine variază între 15 și 30 de lei, în funcție de mărimea acesteia.