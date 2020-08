Coarnele, mai scumpe în acest an . Cât costă un kilogram de fructe

Compotul de coarne ar putea ajunge un lux pentru moldoveni. Agricultorii spun că din cauza condițiilor meteo nefavorabile din această primăvară roada acestor pomușoare a fost afectată în proporţie de 75 la sută. Primele fructe au apărut în vânzare, iar comercianții cer pentru un kilogram 35 de lei, cu 15 lei mai scump față de anul trecut.

Valerian Malai din satul Negureni, raionul Telenești crește coarne de zece ani și susține că nu prea are produs.



”Anul acesta o să luăm în jumătate. 15 kilograme, poate și mai puțin. Fructele sunt mai mărunte. Un sfert din ele au căzut pe jos, asta dovedește că este insuficiență de umezeală în sol”, a spus agricultorul, Valerian Malai.



Agricultorul cultivă în livada sa șase soiuri de corn și susține că nu este greu de întreținut o astfel de plantație.



”Nu necesită tratamente chimice. Eu nu-l stropesc cu nimic, decât îl ud. Foarte mult se deosebește. În primul rând, acesta e mult mai frumos. Sâmburele e mai mărunt. Acesta e mai cărnos. Deci, poate calitățile și vitaminele sunt aceleași”, a spus agricultorul, Valerian Malai.



O căldare de coarne poate fi cumpărată în medie cu 120 de lei. În piețele din Capitală, vânzătorii susțin că le culeg din pădure, la fel ca și cei care stau cu pomușoarele pe traseele din țară.



”Sunt tare puține, o fost secetă și nu sunt. În alți ani aducem multe, anul acesta nu. Strângem cât de cât să facem un ban, să avem cu ce întreține familia”.



”Prima zi am fost duminică, s-a cumpărat binișor. O cumpărat lumea câte cinci kilograme, câte zece. Astăzi e cam mai slab. Un kilogram cumpără lumea, două sau trei”.



Cumpărătorii consideră că prețurile sunt prea mari.



”Ar fi de dorit să fie mai ieftine. Prima dată le-am văzut acum că au ieșit. Sper că vor fi mai mult asortimente și de aici vom alege și vom procura”.



”- Îmi plac. Conțin mult vitamina C. - La ce le folosiți? - Dulceață, compot. Prețurile sunt foarte mari. Foarte mari. Eu sunt în șoc”.



Potrivit specialiștilor, coarnele normalizează tensiunea arterială și previn bolile de articulații. În țara noastră sunt în jur de 11 hectare de livezi de coarne.