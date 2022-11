Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare, cel mai nou partid din Moldova. CUB şi-a ales preşedintele

O nouă formaţiune pe arena politică. Astăzi a fost constituit Partidul Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare, iar în cadrul primul congres la care au participat în jur de 160 de delegaţi, a fost ales şi preşedintele formaţiunii. Este vorba de Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, dar şi fost membru al Platformei Demnitate şi Adevăr.

Acesta a spus că după decizia Consiliului European cu privire la acordarea Republicii Moldova a statutului de stat candidat pentru aderarea la UE, s-a gândit că este necesară o poziție comună pentru a pune umărul la acest proces. Or, Republica Moldova nu poate rata această șansă.

„Suntem foarte diferiți și în același timp credem cu tărie că Republica Moldova, prin vocația sa, limba și cultura, prin geografia, dar și prin marele așteptări care se nasc în matca spiritualității noastre, merită să aibă parte de mai multă Europă, de mai multă românitate și de un parcurs sprijinit pe fapte”, a notat Igor Munteanu, citează IPN.

La congresul CUB a participat şi fostul liberal-democrat, expertul economic, Veaceslav Ioniţă. El a declarat că această Coaliția s-a născut în momentul în care integrarea europeană nu mai este o aspirație, dar care trebuie să devină o realitate. „Republica Moldova are o șansă unică ca în cel mai scurt timp să devină membru al Uniunii Europene”, a menționat Ioniță.



Iar academicianul Valeriu Matei, semnatar al Declarației de Independență, a declarat că țara parcurge vremuri tulburi și grele, iar în spațiul de la răsărit de Prut se conturează o problemă importantă în condițiile în care potențialul intelectual și uman din Republica Moldova s-a redus aproape la jumătate. „De ce o nouă formațiune politică, dacă avem atâtea, mai ales pe spectru de dreapta și centru-dreapta, cu nume de „liberal” în denumirea lor? Pentru că nu există o coeziune internă în societatea din Republica Moldova, o capacitate de a coagula și aduna toate forțele conștiente, capabile să pună umărul la ieșirea țării din situația de criză și din păcate (…) În al doilea rând societatea din Republica Moldova, nedecomunizată până la capăt, nu a ieșit din modelul de evoluție sovietică și această nostalgie pro-imperială cauzează prejudicii foarte mari. Adevărata democrație încă nu s-a instaurat în această societate”, a menționat Valeriu Matei, citat de agenţia IPN.



Fostul ministru al afacerilor interne, Victor Catan, a declarat că formațiunea se lansează într-o perioadă dificilă cu un război la granițe, cu un război hibrid, cu șantaj energetic etc. Aceste fapte au aprofundat crizele politice, sociale, economice etc. „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare vine cu un program politic de alternativă a celor existente și este predispusă să asigure consolidarea unității naționale, suveranității, independenței și integrității teritoriale”, a notat Victor Catan.



Printre membrii CUB se mai numără Eduard Bulgac, Ion Terguță, Sveatoslav Mihalache, Mihail Bagas, Adrian Culai,



Potrivit organizatorilor, instituțional, partidul se va alătura liberalilor europeni ALDE/Renew Europe, care este cea dea treia forță în Parlamentul European.