Coadă la service-urile auto. Șoferii se pregătesc de iarnă, iar specialiştii spun cum trebuie îngrijită CORECT maşina pentru sezonul rece

Coadă la service-urile auto. Șoferii se pregătesc de începerea sezonului rece. Pentru a fi siguri că nu vor rămâne în drum, aceştia verifică bateria, bujiile, filtrele, plăcuţele de frână şi reglarea unghiurilor la roţi. Nicolae Ţugui este din Chişinău şi este şofer de peste 30 de ani. Potrivit lui, o maşină trebuie îngrijită corect şi la timp, mai ales pe timp de iarnă."Am schimbat roțile de iarnă şi acum am venit la service să facem o revizie tehnică ca să fim asiguraţi sută la sută pe iarnă. Şi așteptăm iarna să vină cu ninsori şi să o petrecem cu bine. Este zăpadă, nu este, procedurile care trebuie de făcut noi le facem.", a declarat Nicolae Ţugui, şofer."Aşa parcă e în regulă. Lichid mai este? Mai este. Lichidul de frâne e schimbat recent. Tocmai am schimbat antigelul, verificăm nivelul. Temperatura motorului s-a ridicat. Totul e în regulă. Maşina deja e pregătită pentru iarnă".Mecanicii auto susţin că au de lucru în această perioadă."În primul rând trebuie trasă atenția la baterie. Cum dă gerul poate să te lase în drum. În rest lichidul de frâne pentru că e hidroscopic pe timp de vară poate acumula apă în sistem şi sistemul de frânare să dea o eroare. Apoi sistemul de răcire tot trebuie de verificat, lichidul şi la necesitate de schimbat lichidul de frâne.", a declarat Igor Căruţă, mecanic auto.După verificările efectuate sub capota automobilului, o atenţie sporită trebuie atrasă şi la celelalte componente."De dorit de verificat amortizoarele, pentru că pe timp de iarnă ele totuşi cedează, sistemul de frânare, plăcuţele, discurile de frâne şi evident toată suspensia", a declarat Igor Căruţă, mecanic auto.Costurile variază în funcţie de piese care necesită schimbate şi lucrul mecanicilor."O pregătire pentru iarnă costă de la trei mii de lei în sus, în dependenţă de modelul automobilului. Dacă a fost o maşină deservită periodic, poţi să faci numai o testare şi să scapi cu 300, 500 de lei şi o mică intervenţie" , a declarat Igor Căruţă, mecanic auto.Şoferii spun că nu se uită la bani, deoarece siguranţa în trafic este prioritară."Ieri, am schimbat roțile de iarnă, azi schimb uleiul. Verificăm tot filtrele de aer ca să fie tot în regulă. Trebuie să verificăm că asta e securitatea rutieră şi a noastră şi a celor care sunt în trafic. Aşa că nu e foarte costisitor pentru siguranță nu trebuie să jelim şi să facem economie".Amintim că, potrivit Regulamentului Circulaţiei Rutiere, începând cu 1 noiembrie și până pe 31 martie inclusiv, șoferii sunt obligați să circule cu faza scurtă a luminilor și pe timp de zi. Prevederea are menirea de a reduce riscul producerii accidentelor rutiere din cauza vremii instabile, care este însoțită în această perioadă de ploi, ceață și alte fenomene meteo ce reduc semnificativ vizibilitatea în trafic.