Coadă la ghişee: Beneficiarii din Costeşti au primit ajutorul unic cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Cei 61 de mii de beneficiari de alocaţii sociale din ţară îşi pot ridica ajutorul unic în mărime de 600 de lei, acordat cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Vorbim despre persoane cu dizabilităţi, pensionari, militari în termen, precum şi participanţi la lichidarea avariei de la Cernobîl.



La oficiul poştal din satul Costeşti, raionul Ialoveni, oamenii au făcut coadă la ghişee. Suportul unic a fost transferat şi pe carduri.



Galina Bivol din satul Costeşti suferă încă din copilărie de dizabilitate de vorbire. Femeia ridică o alocaţie socială de stat, acordată, de regulă, persoanelor care nu au un stagiu complet de cotizare sau nu au putut demonstra cu acte că au lucrat. Ajutorul unic din partea statului este binevenit, spune ea.



"Este un ajutor. Şi pentru încălzire, mai ales că acum este iarna. Şi la mâncare, la altceva ce să mai meargă", a afirmat Galina Bivol, beneficiară de suport unic.



Şi alţi consăteni spun că banii le vor prinde bine:



"Am primit compensaţia, cei 600 de lei şi pensia pentru un copil care e grupat. E foarte greu cu copiii cu dizabilităţi. 600 de lei, asta eu socot că e bine".



"Orice ban e de ajutor. Iată am de plătit facturile".



"Noi până când suntem mulţumiţi frumos. Asta-i foarte bine că mă duc la deal de 3-4 ori cu tractorul, pentru motorină, atât. Zilnic, de 200 de lei eu torn în rezervor".



"Suntem mulţumiţi. Vedem că statul are grijă şi mulţumim lui. Dă doamne să le meargă mai departe, să poată să ne ajute".



La Costeşti, aproximativ 3000 de oameni vor beneficia de ajutorul unic de sărbători.



"Peste 2000 de pensionari avem, invalizi şi din copilărie avem de gradul I, II, III, toţi beneficiază. Noi introducem în calculator codul personal şi acolo apare suma, noi comandăm banii, îi avem. Mult au aşteptat acest ajutor şi nu aveau răbdare", a declarat Elena Rusu, directorul oficiului poştal din satul Costeşti, Ialoveni.



"Foarte mult am discutat cu cetăţenii şi sigur că este o mulţumire şi un moment prompt venit în ajutorul familiilor cu venituri mici. Acest ajutor special care l-au primit începând cu luna decembrie este pentru prima dată", a spus Natalia Petrea, primarul de Costeşti.



Potrivit Casei Naţionale de Asigurări Sociale, cei care nu vor reuşi să ridice suportul de 600 de lei până la sfârşitul lui ianuarie, vor primi banii pe parcursul întregului an atât la oficiile poştale, cât şi pe card.

Pentru acordarea ajutorului unic, din bugetul de stat au fost alocaţi 37 de milioane de lei. În luna decembrie, ajutorul a ajuns şi în buzunarele a peste 500 de mii de beneficiari de toate tipurile de pensii mai mici de 2000 de lei.

Inţiativa de a oferi 600 de lei pentru masa de sărbătoare a venit din partea președintelui Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.