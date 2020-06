Coacăza neagră va fi mai scumpă în acest an. Cât va costa un kilogram (FOTO)

Coacăza neagră va fi mai scumpă în acest an, pentru că va fi mai puțină. Deși recoltarea pomușoarelor este în toi, producătorii nu prea au cu ce se lăuda. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, recolta de pomuşoare s-a redus cu 80 la sută faţă de anul trecut.”Iată o tufă de coacăză dacă anii trecuți, recoltam patru sau cinci kilograme, anul acesta poate să dea o jumătate de kilogram.”Valerian Malai din satul Negureni, raionul Telenești, deține peste un hectar de coacăză neagră. În 2019 a obținut 12 tone de coacăză, anul acesta bărbatul spune că roada va fi de zece ori mai mică. Agricultorul are de 30 de ani plantația, însă cu o astfel de situație critică se confruntă pentru prima dată.”Anul trecut a fost secetos. Al doilea a fost când s-a pornit primăvara sucul în tufe și a fost un îngheț, iar înghețul a afectat. A treia problemă o avem cu care ne confruntăm în fiecare an, cu cărăbușul Aleonca, care dăunează foarte mult”.Totuși, Valerian Malai spune că soiul pe care îl deține este unul productiv și bogat în vitamine. A început recoltarea coacăzei acum câteva zile.”La moment, nu sunt toate boabele coapte, dar alegem care sunt coapte. Dacă mai târziu, ele cresc mai mășcate și capătă mai multă dulceață, iar aceasta nu înseamnă că e mai bună.”Condițiile meteo nefavorabile au afectat toate plantațiile de pomuşoare în acest an.”Pagubele poate încă nu sunt estimate, dar ele sunt vizibile. Roada este un pic mai târzie, datorită unor situații mai răcoroase din luna mai, roada va fi un pic mai mică, datorită înghețurilor din primăvara aceasta. Cantitatea va fi mai mică și poate nu atât de arătoasă, cum de obicei și cum s-a așteptat”.În acest an, un kilogram de coacăză neagră va ajunge să coste peste 50 de lei, cu 20 de lei mai mult decât în 2019. Preţul unui kilogram de agriș va fi de 45 de lei. Totodată, zmeura și murele costă acum 40 de lei per kilogram, dar agricultorii promit că în plin sezon preţurile vor scădea, până la 25 de lei.