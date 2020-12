CNA: Inițiativa socialiștilor prin care se vrea ca limba rusă să aibă statut special, un pericol iminent la adresa orânduirii sociale

Inițiativa socialiștilor prin care se vrea ca limba rusă să aibă statut special constituie un pericol iminent la adresa orânduirii sociale și bazele statalității Republicii Moldova, se arată în avizul expediat de Centrul Naţional Anticorupţie.



Raportul arată că sub pretextul susţinerii minorităţilor naţionale, proiectul de lege sprijină refuzul şi ignoranţa acestora de a cunoaşte limba ţării în care locuiesc. Totodată, în expertiza făcută de CNA se arată că schimbarea îi va intimida pe vorbitorii de română, deci proiectul de lege este în detrimentul interesului public general. Solicitat pentru un comentariu, unul dintre autorii proiectului de lege, socialistul Bogdan Țîrdea ne-a spus că Centrul Naţional Anticorupţie ar trebui să se ocupe de combaterea corupţiei. Anterior, şi Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ proiectului de lege.



Subiectul a stârnit controverse în plenul Parlamentului.



"Un asemenea proiect de lege trebuie respins și nu pentru că am ceva împotriva vorbitorilor de limbă rusă, da din contra, din respect pentru ei. Moldova merită oameni care să-i trateze rănile, dar nu să le zgândărească cu orice preț.", a spus deputatul Platformei DA, Chiril Moțpan.



"În calitate de rus, după etnie, vreau să spun că limba mea maternă rusă este protejată suficient la momentul actual prin norma din Constituție. Eu nu am nevoie să fiu protejat suplimentar.", a spus vicepreședintele Parlamentului din partea Platformei DA, Alexandru Slusari.



Iar deputatul PAS, Radu Marian a semnalat faptul că avizul CNA a fost eliminat.



"M-am uitat acum pe site-ul Parlamentului la acest proiect de lege și am văzut că avizul CNA a dispărut. Fără urme, ieri era, azi nu-i.", a spus deputatul PAS, Radu Marian.



"Pentru noi tot este o surpriză ceea ce s-a comunicat acum.", a spus secretarul general al Parlamentului, Adrian Albu.



Ulterior, secretariatul Parlamentului a spus că la ei nu a ajuns avizul CNA.



Deputatul socialist, Bogdan Ţîrdea, îşi susţine punctul de vedere.



"30 de ani noi am avut lege despre funcționarea limbilor și ea nu a dus la scindarea societăți, nu a creat probleme și totul era ok.", a declarat deputatul PSRM, Bogdan Țîrdea.

Deputaţii din opoziţie au cerut excluderea proiectului de pe ordinea de zi, dar solicitarea a fost respinsă la vot de PSRM şi Platforma Pentru Moldova.



Iniţiativa socialiştilor prevede ca în relațiile cu autoritățile statului şi în administraţia publică, dar chiar şi în asociaţiile obşteşti, organizaţiile şi în întreprinderile de pe teritoriul Republicii Moldova, limba comunicării verbale și scrise să fie şi româna, şi rusa. De asemenea, instituțiile de stat să fie obligate să primească cererile din partea cetățenilor în limba română sau rusă, iar răspunsul să fie oferit în limba în care a fost făcută solicitarea. Proiectul a fost votat de deputații socialişti și cei ai platformei Pentru Moldova în prima lectură.