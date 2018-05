CNA are un nou vicedirector. Lidia Chireoglo a primit votul Parlamentului

Lidia Chireoglo a fost votată astăzi de Parlament pentru funcţia de director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie. Asta după ce candidatura ei a fost desemnată câştigătoarea concursului, organizat de directorul Centrului cu implicarea mediului academic, iar ulterior aprobată de Comisia juridică, numiri şi imunităţi.

Lidia Chireoglo are 37 de ani, este absolventă a facultăţii de drept economic a ULIM, are o experienţă profesională de 13 ani în domeniul jurisprudenţei, este căsătorită şi are doi copii.