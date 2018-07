CM 2018. Suporterii Selecao au cântat și au dansat pe străzile din Rio de Janeiro după meciul cu Mexic

Calificarea Braziliei în sferturile de finală ale Cupei Mondiale a fost motiv de sărbătoare pentru fanii sud-americani. Suporterii Selecao au cântat și au dansat pe străzile din Rio de Janeiro după meciul cu Mexic câștigat de echipa antrenată de Tite cu scorul de 2-0.



"Meciul a fost ușor, nu ne-am făcut griji. Portarul Mexicului a avut câteva intervenții bune, însă noi suntem Brazilia, cvintuplă campioană mondială. Îi vom bate pe toți."

În delir au fost și suporterii belgieni. Aceștia au chefuit la Rostov-pe-Don, oraș care a găzduit partida dintre Belgia și Japonia.

"Cred că acest meci a fost demn de finala Campionatului Mondial. Cinci goluri în repriza a doua, incredibil. A fost ca un film de acțiune, la început am încasat două goluri, apoi am egalat și în final am câștigat. Am fost aproape să am un atac de acord."

"Am vrut Japonia să câștige și îmi pare rău de rezultatul final. În fine, a fost mai bine decât m-am așteptat, pentru că Belgia are o echipă foarte puternică."

Chiar dacă au fost eliminați din competiție, fotbaliștii niponi au făcut curat în vestiar și au lăsat un bilețel de mulțumire în limba rusă pentru țara gazdă.