CM 2018: EUFORIE ÎN BELGIA. Suporterii au sărbătorit victoria favoriţilor

Fericire fără margini în Belgiei după ce naţionala ţării s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial în semifinalele Campionatului Mondial. Miile de suporterii s-au dezlănţuit după victoria belgienilor în faţa Braziliei şi au dat startul nebuniei. Fanii au sărbătorit până în zori pe străzi marea performanţă a echipei.



Suporterii belgieni visează acum la titlul mondial.

"A fost greu, dar am crezut în echipă încă de la începutul meciului. Sincer, am avut înredere şi nu zădar. Într-un final am câştigat".



"Diavolii roşii" au jucat ca adevărații campioni. Putem ajunge în finală şi chiar să o câştigăm. Bravo băieţilor!"



Belgia s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial pentru a doua oară.



"Diavolii roşii" au mai reuşit o asemenea performanţă la Mondialul din 1986, desfăşurat în Mexic.