Clubul sportiv de gimnastică estetică în grup și-a sărbătorit cea de-a 13-a aniversare

Elasticitate, grație și rafinament. Asta demonstrează în fiecare zi zeci de tinere de la clubul sportiv de gimnastică estetică în grup ”AGG Gloria”, care și-a sărbătorit cea de-a 13-a aniversare. În toţi acești ani, gimnastele au impresionat și au demonstrat că sunt cele mai bune în cadrul competițiilor naționale și internaționale.

De ziua lor, sportivele au dansat şi au fost premiate cu diplome.

Victoria Rotaru practică acest sport de la vârsta de 9 ani. Aceasta a participat la numeroase campionate internaționale. Tânăra se vede în viitor o gimnastă de succes.

"Am ales acest sport, deoarece este unul foarte frumos și ne dezvoltă anumite calități. Am fost în Spania, în Ucraina, Bulgaria, doar că în campionatul din Spania am fost chiar și premiați de președinte cu diplomă de onoare, pentru că am luat bronz", a spus Victoria Rotaru.



Fetele spun că muncesc foarte mult pentru ca să obțină rezultate frumoase.



"Când eram mică doream să fiu și eu bună în ceva și am decis să fac gimnastică. Eu mă ocup de aproximativ 4-5 ani. Acum sunt mai performantă și mai elastică ca înainte", a menționat o altă gimnastă.



"Ne antrenăm de patru ori pe săptămână a câte patru ore. Este dificil, dar orice greutate ne descurcăm și lucrăm mai departe", a spus o gimnastă.



Şi antrenorii vorbesc emoţionaţi despre gimnaste. Aceștia sunt mândri de rezultatele pe care le-au obținut până acum sportivele.



"Multe, multe campionate au fost vizitate de către gimnastele noastre. Mai mult de o sută de medalii are fiecare fetiță", a declarat Violeta Marinescu, antrenor.



Clubul sportiv de gimnastică estetică în grup este primul din ţară care a fost creat acum 13 ani. A participat la sute de campionate naționale, dar și la peste 50 de competiții internaționale.



"La început se organizau doar festivaluri, deoarece nu era creată federația. De șapte ani este creată federația și în fiecare an se organizează competiții naționale, unde clubul nostru sportiv este lider", a precizat Oxana Mihalciuc-Moraru, președintele Federației de gimnastică estetică în grup.



În prezent, în cadrul clubului sportiv de gimnastică estetică în grup sunt în jur de 300 de gimnaste, care sunt antrenate de 12 maeştri în sport.