Clubul presei economice. Mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate şi stabilitate

Mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate şi stabilitate. Este mesajul pe care l-au transmis reprezentanţii asociaţiilor de afaceri autorităţilor. Declaraţiile au fost făcute în cadrul clubului presei economice, la care a participat şi ministrul Economiei şi Infrastructurii. Evenimentul a fost făcut cu ocazia împlinirii a o sută de zile a Guvernului Sandu, aşa că participanţii au trecut în revistă realizările şi nerealizările autorităţilor.

La clubul de presă, membrii asociaţiilor de afaceri au declarat că, odată cu schimbarea puterii, mediul de afaceri a pierdut din stabilitate, iar situaţia a fost agravată şi de reforma fiscală, aprobată recent.

"Da, am fost câteva săptămâni într-o euforie, s-a schimbat puterea toţi am vrut ceva nou, dar pentru business asta nu este plăcut. Mediul de afaceri este cel mai sensibil barometru, când se schimbă ceva. Astăzi am lucrat după anumite reguli, mâine s-au anulat, poimâine se schimbă politica fiscală şi tot aşa. Vreau să vă spun din punct de vedere investitorilor străini. Ei nu iubesc aceste turbulenţe", a comunicat preşedintele Camerei de Comerţ Moldo-Chineze, Victor Durleşteanu.

Iar directorul executiv al AmCham Moldova a declarat că oamenii de afaceri vor ca guvernarea să continue să stimuleze atât angajatorii, cât şi angajaţii. Mila Malairău a făcut referire la tichetele de masă, pentru care guvernarea a anulat facilităţile fiscale.

"Noi chiar ne dorim ca Guvernul să menţină acele instrumente, care au fost deja sau sunt deja folosite în practică, pentru loializarea lucrătorilor. Aţi văzut reacţia foarte dureroasă, bolnăvicioasă a agenţilor economici care au implementat instrumentul tichetul de masă. Această reacţie se datorează anume faptului că agenţii economici caută orice instrument, orice modalitate ca să menţină oamenii la locurile de muncă" , a afirmat directorul executiv al AmCham Moldova, Mila Malairău.

Oamenii de afaceri au mai declarat că şi-ar dori ca guvernarea să fie mai transparentă şi să se consulte cu mediul de afaceri.

"Întrebarea este de ce ne evitaţi şi de ce nu aţi avut nicio replică privind majorarea TVA-ului pentru HoReCa de la 10 la 20 la sută?", a spus preşedintele Asociaţiei Restaurantelor din Moldova, Aneta Zasaviţchi.

"Câte întrebări sunt? Deci, aşa, eu nu evit pe nimeni eu cu toţi discut, ok? Dacă nu m-am întâlnit asta nu înseamnă că eu încerc să fug de HoReCa, pentru că eu sunt un mare amator de restaurante, pot să vă spun deodată. Nu am avut timp, pur şi simplu", a menţionat ministrul Economiei şi Infrastructurii, Vadim Brînzan.

Guvernul Sandu a fost investit în funcţie în data de 8 iunie. Acest lucru a fost posibil datorită creării coaliţiei de guvernare, formată din blocul ACUM şi PSRM.

Guvernul a anunţat că va prezenta realizările obţinute în primele 100 de zile de mandat.