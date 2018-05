Clubul Borussia Dortmund și-a găsit un nou antrenor pentru sezonul viitor

Clubul Borussia Dortmund și-a găsit un nou antrenor pentru sezonul viitor. Lucien Favre, care a antrenat-o până în prezent pe Nice, a semnat un contract pe doi ani cu clubul german. Elveţianul îl va înlocui astfel pe austriacul Peter Stoger.



Favre a mai antrenat în Bundesliga pe Hertha Berlin şi Borussia Monchengladbach. Tehnicianul în vârstă de 60 de ani are în palmares două titluri de campion al Elveţiei, cucerite cu FC Zurich. Din staff-ul lui Favre de la Nice a făcut parte şi românul Adrian Ursea, fostul fotbalist al Petrolului.



Borussia Dortmund are în palmares opt titluri de campioană a Germaniei, ultimul cucerit însă tocmai în 2012.



Chilianul Manuel Pellegrini, fostul antrenor al lui Real Madrid şi Manchester City, va sta, din sezonul următor pe banca tehnică a formației londoneze West Ham United, cu care a semnat un contract pe trei ani.



Pellegrini s-a despărţit sâmbătă de formaţia chineză Hebei Fortune pentru a o prelua pe West Ham, la care îl va lua locul scoţianului David Moyes.



Sub conducerea acestuia "ciocănarii" s-au clasat pe un modest loc 13 în ultima ediție de campionat în Premier League.