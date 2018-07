Clipul viral postat de o fetiță de 10 ani pe facebook. A adunat un milion de vizualizări (VIDEO)

Un copil de doar 10 ani a cucerit inimile tuturor celor care au văzut-o într-un videoclip postat pe Facebook. Micuța interpretează uimitor melodia "I Will Always Love You" a celebrei Withney Houston.

Connie din Sheffield a fost filmată în timpul unui concurs de talente la The Beachcomber, în Skegness. Managerul evenimentului, Robert Blyde, a declarat că i s-a părut fenomenală interpretarea ei, așa că, acum două luni a postat-o pe Facebook, potrivit libertatea.ro.

Ce a urmat a fost uimitor. Videoclipul fetiţei a adunat peste un milion de vizualizări.

Robert povestește că fata nu a mai reușit să vină pentru a cânta în finala concursului pentru că a fost abordată de producătorii show-ului "The Voice Kids".