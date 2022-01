Clipe de GROAZĂ pentru o fetiță de opt ani. Aceasta a fost atacată de o HAITĂ de câini

O fetiţă de opt ani a fost atacată de o haită de câini vagabonzi în timp ce mergea la şcoală. S-a întâmplat acum cinci zile pe strada Otovasca din sectorul Ciocana al Capitalei. Copila s-a ales cu mai multe zgârieturi şi vânătăi şi cu hainele făcute ferfeniţă.



Mama fetiţei, care tocmai o petrecuse pe micuţă, a trăit clipe de groază.



''Toţi au pus-o jos, au început să rupă din ea cum au putut, au tras-o de pe trotuar pe stradă unde merg maşinile, maşinile s-au oprit, au ieşit şoferii, care erau pe drum, vecinii au sărit, erau vreo opt bărbaţi, care şi cum am putut, au încercat să salveze fetiţa'', a declarat Elena Goncear.



''Au venit vreo opt bărbaţi şi o femeie şi unii cum erau au început să arunce cu încălţămintea, unii fluierau şi s-au dus'', spune fetița atacată.



Oamenii din zonă spun că problema maidanezilor este veche şi că autorităţile nu fac nimic, deşi le-au trimis zeci de sesizări.



''Eu merg de două ori pe acest drum, într-o direcţie şi alta şi de fiecare dată merg cu frică. Am început deja să iau şi medicamente pentru a mă linişti. Uneori trebuie să stai şi câte o oră până câinii se împrăştie.''



''Eu am copil şi în fiecare dimineaţă îl duc cu maşina, chiar dacă am doi paşi până la grădiniţă. Mi-e frică, soţul meu a fost atacat. Vă daţi seama, nu e un câine - doi, sunt o turmă de 10 - 15 câini. Ai frică să mergi să duci gunoiul, ajungi la colţ şi stai să te uiţi dacă este vreun câine.''



Ofiţerul de presă al Poliţiei Capitalei, Natalia Stati, ne-a spus că la faţa locului au intervenit oamenii legii, iar materialele acumulate au fost trimise Direcţiei locativ-comunale.

Șeful interimar al Secţiei de control şi protecție a animalelor, Karl Luganov, cunoaşte problema şi spune că deja au fost capturaţi câţiva maidanezi:



''Când noi am primit apelul că acolo a fost caz de muşcătură, noi am dat ordin de capturare, căci în aşa situaţie, când se muşcă, noi trebuie să identificăm aceşti câini, ca el să fie capturat pentru o carantină de zece zile. Conform legii, trebuie să fie supravegheați zece zile, ca să nu aibă semne de rabie.''



Luganov susţine că maidanezii vor fi sterilizaţi. Potrivit Direcţiei locativ-comunale, în municipiul Chişinău sunt peste 4000 de câini fără stăpân.