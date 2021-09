Clipe de GROAZĂ pentru o femeie din Rezina. Bătrăna a fost violată şi bătută în propria casă

„ În ianuarie în casă a intrat un infractor. El a răscolit prin casă și pe urmă s-a suit în pat la mine. El a venit să mă violeze. Nu a furat nimic. Banii erau pe lijancă acolo portmoneul cu o mie de lei că primisem pensia. Nu l-a văzut şi nu l-a luat.”, a declarat victima.Femeia spune că tot în acea noapte a fost bătută crunt de agresor. Aceasta a rămas fără câţiva dinţi după ce a fost lovită în față. Tot de atunci i-a fost afectat şi un ochi cu care acum vede mai rău.„Aşa am apucat şi cu stânga ţineam vârful cuțitului Şi aşa m-a chinuit vrio 15 -20 de minute. Şi eu strigam măi băiete măi mă rog măi nu mă ucide. Am plâns cu lacrimi de sânge.”, a menționat bătrâna.Victimei îi este frică să stea în propria locuință. Ea spune că din ianuarie nu mai are linişte şi că poliţia nu face nimic în acest sens.„Îndată l-au găsit şi nu l-au arestat. Pe semne a luat (arata din mina ca bani) - Ce a luat? Ei ce , ce se ia ca să îl apere? Acum eu de ce nu am încredere în poliţie. De atâta că ei l-au găsit. Toate expertizele îl apără pe dânsul.”, a mai adăugat femeia.Şeful Inspectoratului de Poliţie de la Rezina, Ruslan Chitaica, declară că dosarul este în faza finală şi urmează a fi transmis în instanţă. Pe cazul dat au fost pornite două cauze penale, pentru viol şi intrare prin efracție.„Făptașul la moment nu este reținut. Doamna este în etate şi mai uită careva momente. Au fost mai multe expertize pe cazul dat. Şi psihologică şi psihiatrică şi expertiza medico-legală. Şi respectiv ele durează foarte mult. Nu sunt specialiști suntem nevoiţi să stăm în rând când să fie examinat. Aşteptăm câte 2 sau 3 luni.”, a precizat Ruslan Chitaica, șeful IP Rezina.Potrivit poliției, suspectul nu şi-a recunoscut vina.