Clipe de groază pentru locuitorii din sectorul Buiucani, treziți noaptea din somn de o deflagrație: A fost o explozie puternică

Clipe de groază pentru o familie din sectorul Buiucani al Capitalei, trezită noaptea din somn de o explozie produsă în faţa casei. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din apropiere. Nu mică le-a fost mirarea când au descoperit că explozia a fost produsă de un obiect aruncat de un bărbat necunoscut.



Individul a vrut să arunce obiectul exploziv în curtea case, dar nu a reușit. Grenada folosită s-a lovit de gard și a căzut în stradă, unde a explodat. În urma deflagrației au rămas urme pe poarta și gardul casei, dar și pe asfalt. Proprietarii sunt îngroziți și spun că nu bănuiesc cine ar putea fi autorul.



Veceslav Curchi s-a mutat de doi ani în locuinţă.



”Eram acasă cu soția. De acum ne odihneam. Se vede că cineva era la volan și ăsta care a aruncat grenada era ca pasager. BMW era și mașina fără numere. Schijele care au ieșit, din câte cunosc a fost grenadă, au deteriorat poarta și gardul.”, a spus proprietarul casei, Veceslav Curchi.



Soţia lui spune că îi este frică să stea în casă.



”- Regretabil faptul că se întâmplă și ne-a afectat emoțional enorm de mult. Sigur, ne gândim ce va fi mai departe. Ne-au intervievat pe noi și pe alți martori. Acum așteptăm de la ei continuarea.

- Dar filmulețe video surprinse de camerele?

- N-am recunoscut pe nimeni.”, a spus proprietara casei, Lilia Curchi.



Cei doi vor ca atacatorul să fie găsit și pedepsit.



”Nu am avut niciodată cu nimeni niciun incident, nicio problemă, adică nu cunosc din ce cauza s-a întâmplat asta. Ne dorim ca să dormim în liniște și să se găsească cel care a înfăptuit fapta.” a spus proprietarul casei, Veceslav Curchi.



Vecinii sunt îngroziți și spun că asemenea cazuri nu s-au mai întâmplat în sector.



”O bubuitură foarte mare. M-am speriat, am crezut că s-a început războiul. Nu am ieșit că tremuram toată și m-am speriat. Noi cu ei așa, sunt oameni liniștiți.”



”A fost o explozie puternică. Toți oamenii care locuiesc pe această uliță s-au speriat. Copiii s-au trezit. Destul de puternic. Nu este bine că la noi deja noaptea se întâmplă explozii.”



La fața locului au intervenit agenţi de poliţie, ofițeri INI și reprezentanții BombTeh de la Inspectoratului General al Poliției. Oamenii legii spun că muniția folosită pare a fi o grenadă. Automobilul cu care s-a deplasat atacatorul nu avea plăcuţe cu numere, dar poliţiştii l-au identificat şi spun că ar fi înmatriculat în România. De la fața locului au fost ridicate resturile obiectului exploziv care vor fi expertizate. Pe acest caz a fost pornit un proces penal pentru huliganism și păstrarea ilegală a munițiilor. În prezent, oamenii legii întreprind măsuri de identificare a făptașului.

