Clipe de groază pentru doi tineri. Aceștia au fost bătuți cu bestialitate de șase indivizi în Parcul Catedralei

Clipe de groază pentru doi tineri din Capitală, de 19 şi 20 de ani. Aceștia au fost bătuți cu bestialitate de șase indivizi, care ar fi fost în stare de ebrietate.

Totul s-a întâmplat joi seara, în jurul orei 23:00, chiar în centrul Capitalei, mai exact în Parcul Catedralei Mitropolitane, care ar trebui să fie unul dintre cele mai sigure locuri din ţară. Un tânăr a fost internat în stare gravă în secția neurochirurgie a Institutului de Medicină Urgentă, iar al doilea s-a ales cu mai multe vânătăi.



Lucian Crăciun ne-a povestit că, împreună cu prietenul său, se plimbau cu bicicleta prin parc. După ce s-au oprit să se odihnească, de ei s-au apropiat câțiva indivizi, care au pretins că au fost fluierați de către victime. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoţional.



"- În momentul acela erau patru persoane, pe urmă s-au apropiat altele două. Dintre acele două persoane, una a întrebat ce s-a întâmplat. Din cei patru, unul a spus că iată aceștia ne-au făcut debili. După momentul dat s-a pornit tot scandalul. – Câți te-au bătut? – Eu nu pot spune precis, dar minimum trei-patru", a spus LUCIAN CRĂCIUN, victimă.



Mama lui Lucian spune că fiul ei a fost tras sub un copac și lovit cu pumnii și picioarele. Ulterior, a fost lăsat să zacă plin de sânge. Apoi fiul a sunat-o, i-a spus că a fost bătut și transportat la spital.



"Ochii practic nu-i poate deschide, sunt și acum inflamați, buza ruptă, dinții de la maxilar, partea de jos, rupți, capul vânăt, urechile vinete. Era tot plin de sânge", a spus NADEJDA CRĂCIUN, mama victimei.



Potrivit mamei băiatului, fiul ei a trebuit să aştepte circa 40 de minute pe holul spitalului de urgență, pentru că niciun medic nu s-a apropiat de el. Am încercat să aflăm de la şeful Departamentului Clinic de Medicină Urgentă, Vasile Șovgur, de ce tânărul nu a beneficiat de îngrijiri medicale imediat ce a ajuns la spital, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon. Am întrebat care este starea de sănătate a tânărului, însă medicii de gardă ne-au redirecţionat către purtătorul de cuvânt al instituţiei, care a fost de negăsit.



Totodată, Nadejda Crăciun ne-a mai spus că cei șase agresori au fost reținuți de oamenii legii în sectorul Râșcani și audiaţi la Inspectoratul de Poliție Buiucani. Însă, la scurt timp, aceştia au fost lăsați să plece. Potrivit ei, anchetatorii i-au spus că cele șase persoane nu prezintă pericol pentru societate.



"Eu mă întreb: cum acești indivizi care l-au bătut crunt pe Lucian nu prezintă pericol social? Sunt mamă și am o durere enormă. Acești indivizi în stare de ebrietate, așa ne-a comunicat echipajul care i-a reținu, că erau în stare de ebrietate și nu sunt la prima abatere, au fost eliberați. Acești indivizi creau pericol și pentru alți oameni", a spus NADEJDA CRĂCIUN, mama victimei.



Femeia susține că deja nu se mai simte în siguranță nici măcar în centrul Capitalei.



"Eu mă gândesc că siguranța pe care noi o considerăm că o avem în această țară deja pare o iluzie. Este vorba despre centrul Capitalei, Parcul Catedralei. Cu fiecare din noi poate să se întâmple așa ceva", a spus NADEJDA CRĂCIUN, mama victimei.



Precizăm că la mai puţin de un kilometru de locul în care tânărul a fost bătut măr, se află sediul Ministerului de Interne, instituţia care elaborează politici pentru asigurarea securităţii cetăţenilor. Pe site-ul Poliţiei Capitalei nu a fost publicat niciun comunicat despre acest incident, iar Natalia Stati, şefa Serviciului de presă al instituţiei nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne ofere mai multe detalii despre acest caz.