CLIPE DE GROAZĂ. O mașină a intrat în mulțime în timpul unui carnaval din Germania. Sunt RĂNIŢI

O mașină a intrat în mulțimea care participa la un carnaval din orașul german Volkmarsen, iar mai multe persoane ar fi rănite.

Şoferul a fost reținut, relatează Reuters, citează hotnews.ro.

Poliția a refuzat să spună dacă a fost un atac deliberat. Mass-media germană a relatat că printre cei răniți se află și copii și citează martori spunând că șoferul a părut că a intrat în mod deliberat în mulțime.

#Germany #Volkmarsen



Images of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack ! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs