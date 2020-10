CLIPE DE GROAZĂ în Turcia. Momentul în care un bloc din Izmir se prăbușește, după cutremurul devastator (VIDEO)

Mai multe clădiri din Izmir, Turcia, s-au prăbușit, după cutremurul devastator care a avut loc vineri. Imaginile publicate pe Twitter arată oameni îngroziți privind blocurile care cad sau care sunt puternic afectate de seism.

Cutremurul cu magnitudinea 7 a avut loc la aproximativ 17 km în largul coastei Izmirului și a fost resimțit până la Atena și Istanbul, potrivit USGS.

Mai mulți oameni care fugeau pe stradă și căutau adăpost au fost îngroziți de momentul în care au văzut o clădire, aflată între alte blocuri, care s-a prăbușit cu totul.

În alte imagini este surprins un bloc atât de afectat de seism încât o parte din etaje au rămas înclinate.

BREAKING - Footage of a building collapsing in the background after a powerful earthquake hit near #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/1UWpYxWHeU