CLIPE DE GROAZĂ în trafic pe străzile din Capitală. Un şofer a arătat gesturi obscene şi a ameninţat: VĂ ÎMPUŞC cu copil cu tot (VIDEO)

Comportament agresiv, inadecvat și iresponsabil. De aceasta a dat dovadă un şofer, care ar fi ameninţat un alt participant în trafic şi chiar a arătat gesturi obscene. Totul s-a întâmplat în plin trafic pe străzile Capitalei.

Incidentul s-a întâmplat în timp ce în maşina în care se aflau victimele era şi un copil. Mai mult, conducătorul auto a creat situaţii de accident.

"Iată aşa o creatură am întâlnit astăzi! Păcat că nu am reacţionat imediat. Să auziţi cum zicea că iese din maşină şi ne împuşcă pe toţi! 'Şi ce dacă este copil în maşină, vă împuşc împreună cu copil cu tot'... A creat o sumedenie de situaţii, vrând să provoace un accident. Nu mă pot linişti, copilul e speriat... Cine o fi... Am reuşit doar câteva gesturi să i le surprind... Eram atât de speriată încât nu m-am gândit să scot îndată telefonul să îl filmez.... Scriu şi îmi tremură totul", a scris victima pe pagina de facebook.

Poliția Republicii Moldova s-a autosesizat pe marginea acestui incident, iar reprezentanţii Inspectoratului Național de Patrulare al IGP cercetează toate circumstanțele și vor reveni cu detalii.

Totodată, oamenii legii condamnă comportamentul agresiv, inadecvat și iresponsabil al unor șoferi: "Dacă sunteți sau ați fost martorii unor incidente similare, apelați cu încredere la 902 sau la cea mai apropiată secție de Poliție".

