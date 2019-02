CLIPE DE COŞMAR pentru pasagerii unui avion. Aeronava a picat în gol de două ori (IMAGINI GREU DE IMAGINAT)

Cinci persoane au fost rănite după ce un zbor al companiei Delta Air Lines care se îndrepta spre Seattle, Washington din California a avut parte de turbulenţe extrem de puternice şi a fost nevoit să aterizeze de urgenţă la Reno, Nevada.

Martorii au povestit clipele de coşmar prin care au trecut. Aceştia au crezut că avionul se va prăbuşi, după ce a picat în gol de două ori, din cauza turbulenţelor severe.

În momentul incidentului, un dulap cu băuturi s-a răsturnat pe culoarul avionului, iar mai multe obiecte au blocat zona de acces. Câteva persoane au fost rănite, iar imaginile arată cum încearcă să îşi ofere singuri îngrijiri, până la intervenţia medicilor.

Doi pasageri și un purtător de zbor au fost duși la spitalul din Reno pentru îngrijiri medicale, a declarat purtătorul de cuvânt al Compass Airlines, Cartiay McCoy, dar starea lor nu a fost făcută publică.

Zborul a fost operat de compania Compass Airlines ca zbor Delta Connection.

Alți doi pasageri au raportat, de asemenea, răniri, dar au refuzat să fie duşi la spital după ce au fost verificați de medici, a declarat Brian Kulpin, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Internațional Reno-Tahoe. Toți pasagerii erau conștienți, a spus el.

Un purtător de cuvânt al Administrației Federale de Aviație a confirmat că zborul Compass 5763 de la Aeroportul John Wayne din Orange County a fost deviat la Reno și a aterizat în jurul orei 13:00, după ce echipajul a raportat turbulența.

Clienţii vor primii banii înapoi de către compania Delta, iar un zbor alternativ spre Seattle le-a fost alocat, a mai declarat McCoy.

Serviciul Național de Meteorologie a avertizat miercuri că o furtună puternică de iarnă care se va deplasa în regiune şi ar putea crea condiții periculoase de zbor cu turbulențe extreme.

Au fost 70 de pasageri și 4 membri ai echipajului la bordul avionului Embraer 175, a spus McCoy. Oamenii au așteptat într-o cameră privată a aeroportului din Reno, unde au primit îngrijiri şi mâncare, conform Daily Mail, citează observator.tv.

Crazy turbulence and injuries, but the @delta crew handled it perfectly, even the emergency landing. pic.twitter.com/NoJWLp5GUv