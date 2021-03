Clipe de coşmar pentru micuţii unei grădinițe din Capitală. Aceştia ar fi fost bătuţi, umiliţi şi chiar închişi în baie

Clipe de coşmar pentru micuţii unei grupe de la grădiniţa numărul 129 din Capitală. Aceştia ar fi fost bătuţi cu regularitate, umiliţi şi chiar închişi în baie de o fostă educatoare. Cazul a ieşit la iveală după ce copiii le-au povestit părinţilor cum sunt pedepsiţi. Am solicitat educatoarei un punct de vedere, însă aceasta a refuzat să ne vorbească.



Imaginile au fost filmate de Dana Plov, mămica a doi copii de la grădiniţa 129.



DANA PLOV, părinte:"Recent, când mă jucam cu copiii, am văzut urme pe mâna lui Nicole. Mi-a spus că Inga Iurievna a lovit-o, deoarece nu ţinea picioarele corect. Am sunat altă mama și am întrebat-o de fiica ei. Şi mi-a spus că Inga Iurievna a ţinut-o strâns de mână."



Am vrut să vorbim şi cu directoarea grădiniței, dar femeia a refuzat să comenteze situaţia. O altă mamă ne-a povestit că şi copilul ei a fost agresat acum trei ani de aceeaşi educatoare când lucra grădiniţa numărul 88.



ECATERINA ZADVORNAIA, părinte:"Am observat urme de unghii, iar după urechi, vânătăi. L-am întrebat, iar copilul mi-a spus că a fost lovit deoarece nu dorea să doarmă. Am mers la centrul medical. Mie nu mi-a permis să intru. Copilul a vorbit cu psihologul şi a recunoscut cum s-a întâmplat totul."



Ecaterina Zadvornaia ne-a spus că i-a cerut în zadar directorului să ia măsuri. De cealaltă parte, managerul instituției preșcolare are o altă versiune.



LUDMILA COTOROBAI, directoare grădiniţa nr. 88:"La noi nu s-a întâmplat aşa ceva. Eu am spus ei să treacă educatoare în grupa mică. Doamna a refuzat şi a plecat de la grădiniţă."

Contactată telefonic, şefa Direcţiei Educaţie din sectorul Râşcani al Capitalei ne-a declarat că a fost informată despre aceste cazuri de un grup de părinţi. Situaţia a ajuns şi în vizorul Direcţiei Generale Educaţie.



ANA VARTIC, şefa secţiei management preşcolar, DGETS:”Pe acest caz s-a pornit o investigare chiar de la prima sesizare, unde au avut loc ședințe comune cu educatorul, directorul și părintele care a reclamat cazul. Până la acest moment, nu sunt probe doveditoare despre ceea ce este reclamat.”