Clienţi "aburiţi" la o saună. Au plătit bani, însă s-au trezit cu uşa în nas

Peste 20 de oameni spun că au fost traşi pe sfoară de proprietarii unei saune. Aceştia au făcut rezervări şi au vrut să se relaxeze în baia cu aburi, însă li s-a trântit uşa în nas.



"-Eu am plătit și vreau să mi se returneze banii. -Ce doriți?..."



Una dintre păgubașe este Iana Rață, o tânără care a mers la saună să-și sărbătorească ziua de naștere. Ea a plătit un avans de 600 de lei, iar când a ajuns a descoperit cu stupoare că localul este rezervat pentru alt grup.



"Au mai venit alte persoane care doreau să plătească să intre acolo, iar fetele de la recepție spuneau că este loc liber. Bine că nu au plătit. Le-am spus mai devreme să nu plătească. De altfel aveau să aștepte și ei aici împreună cu noi."



Păgubașii spun că au fost scoşi afară cu forţa, iar angajaţii ar fi pulverizat un gaz necunoscut.



"-Aici în interior s-a dat cu gaze."



Oamenii au chemat poliţia şi abia după aceasta angajaţii le-au propus clienţilor să plece la o altă saună, fără să achite în plus.



"Noi am ieșit, am chemat poliția. Poliția a venit, ne-a înregistrat chemarea. Am fost îmbrânciți din local. Înăuntru s-a dat cu un gaz lacrimogen. Personalul s-a ascuns după cum se vede."



Dacă va fi stabilită vinovăţia proprietarilor localului, aceştia riscă o amendă de până la 42 de mii de lei pentru escrocherie.