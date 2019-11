CLEŞCENCO, EXPERIENŢĂ NOUĂ: Fostul atacant a intrat în staff-ul lui Engin Firat

foto: publika.md

Fostul fotbalist Sergiu Cleşcenco, actualmente selecţioner al naţionalei de tineret de până la 21 de ani, are în faţă o nouă provocare. Tehnicianul a intrat în sfaff-ul selecţionerului primei reprezentative a Republicii Moldova, germanul de origine turcă Engin Firat.



Fostul internaţional moldovean susţine că a găsit destul repede limba comună cu proaspăt instalatul selecţioner al echipei de seniori. Cleşcenco comunică cu Firat în engleză şi este gata să-l ajute la toate capitolele.



"Este prima echipă a ţării. Nu există nimic mai sus de asta. Voi fi foarte bucuros să ajut cu tot ceea ce pot. Asta, deoarece realizez că nu ajut doar pe fotbaliştii selecționați, ci fac ceva pentru toată lumea care va urmări meciurile noastre", a spus fostul fotbalist Sergiu Cleşceno.



Sub comanda lui Engin Firat, "tricolorii" vor juca ultimele 2 meciuri în preliminariile EURO-2020. Pe 14 noiembrie reprezentativa țării noastre va întâlni la Paris echipa Franţei, campioana mondială în exerciţiu, iar peste 3 zile va găzdui echipa Islandei la Chişinău.



"Țelul nostru este ca fotbaliştii să lupte în teren de la primul până la ultimul fluier. Ne dăm seamă că situaţia nu este deloc una bună. Nici un suporter nu ia în calcul numărul acţiunilor tehnico-tehnice, ci urmăreşte cât efort depun jucătorii", a spus fostul fotbalist Sergiu Cleşceno.



În paralel cu activitatea la prima reprezentativă, Sergiu Cleşcenco își va continua munca la naţionala de tineret a Republicii Moldova.

Cu el pe bancă, "tricolorii" au debutat în acest an în preliminariile Campionatului European din 2021. Discipolii săi au pierdut meciurile cu Bosnia şi Herţegovina şi Belgia, dar au obţinut victoria în partida cu Ţara Galilor.



"Cea mai mare realizare din a doua jumătate a anului, ieșită în evidență mai ales la ultimele două meciuri, este faptul că băieţii au prins curaj şi sunt capabili să-şi asume responsabilitatea pentru unele acţiuni pe terenul de fotbal", a spus fostul fotbalist Sergiu Cleşceno.



Până în prezent cel mai bun golgheter al echipei naționale de fotbal, Sergiu Cleşenco, în vârstă de 47 de ani, a fost antrenor principal la cluburile Milsami Orhei și Zimbru Chişinău, dar și selecționer al echipei naționale de juniori "Sub 17" ani între anii 2008 și 2011. În anul 2017 fostul atacant a făcut parte din staff-ul tehnic al clubului FC Rostov.