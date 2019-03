Claudio Ranieri revine la AS Roma

foto: skysports.com

Claudio Ranieri revine la AS Roma. Tehnicianul italian este din nou la conducerea tehnică a clubului “giallo-rosso”. Antrenorul în vârstă de 67 de ani a mai antrenat formația din capitala Italiei între anii 2009 și 2011. Ranieri a semnat un contract până în vară şi îl înlocuieşte pe Eusebio Di Francesco, demis la o zi după eliminarea romanilor din Liga Campionilor.



Claudio Ranieri a antrenat ultima dată pe FC Fulham, fiind demis de la conducerea echipei engleze după doar trei luni şi jumătate de la numirea în funcţie.



Tehnicianul italian a mai antrenat în cariera lui cluburile Napoli, Cagliari, Fiorentina, Atletico Madrid, Valencia, Chelsea, Parma, Juventus Torino, Internazionale Milano, AS Monaco, FC Nantes, Leicester City, cu care a câştigat suprinzător titlul în Anglia, dar şi naţionala Greciei.



După 26 de etape disputate în Serie A, AS Roma se află pe locul 5 în clasament, la 28 de puncte distanță de liderul Juventus Torino